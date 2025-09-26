Осколки жизни: украинский БПЛА атаковал мотоцикл с ребёнком

Вечером в Рыльском районе Курской области беспилотник нанес удар по движущемуся мотоциклу, в результате чего серьезно пострадал 15-летний местный житель.
Губернатор региона Александр Хинштейн сообщил о нарастающем числе инцидентов подобного рода, подчеркнув трагедию в деревне Золотарёвка.
Парень получил обширные повреждения: осколки проникли в голову, грудную клетку, брюшную полость, левую конечность и обе ноги, к тому же диагностирована закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, но стабильное.
Местные врачи немедленно приступили к оказанию экстренной помощи прямо на месте происшествия. Сейчас пострадавшего транспортируют в ведущую клинику Курска для углубленного обследования и терапии.
Хинштейн передал слова поддержки семье и пожелал мальчику скорейшего восстановления, отметив, что такие случаи требуют повышенного внимания властей.
