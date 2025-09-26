19 погибших: какое наказание может грозить производителям подпольного суррогата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Происшествия

В России за изготовление и сбыт алкоголя, приведшего к массовым отравлениям, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил юрист, медиатор, доцент Академии адвокатуры и нотариата, руководитель группы медиации Общественного совета Росздравнадзора Юрий Капштык.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Ранее РИА Новости сообщало, что в сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области 19 человек погибли в результате отравления алкоголем. В восьми случаях лабораторно подтверждено, что причиной стала концентрация метанола. По предварительным данным, трагедия произошла из‑за незаконного частного производства и продажи спиртного "с рук". Лица, причастные к сбыту, задержаны.

Капштык пояснил, что при подтверждении факта производства контрафактного алкоголя речь пойдет о тяжком уголовном преступлении.

"В случае подтверждения факта изготовления контрафактного алкоголя речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство по неосторожности". Санкции по такой статье могут достигать 15 лет лишения свободы. Все зависит от результатов следствия", — отметил эксперт.

Он добавил, что в подобных случаях следственные органы рассматривают совокупность нарушений.

"Речь идет о производстве продукции с алкогольным составом без лицензии, что подпадает под статью 171 УК РФ, а также о массовой гибели людей. Важным станет определение, действовала ли организованная группа либо отдельные лица. При совокупности таких факторов наказание будет серьезным", — подчеркнул Капштык.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
