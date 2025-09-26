Конец криминальной эпохи: суд отобрал у Ясина захваченный участок во Владивостоке

Приморский краевой суд постановил вернуть муниципалитету Владивостока почти 2,2 тысячи квадратных метров территории, которую незаконно присвоил Александр Ясин, глава региональной федерации кудо и фигурант дела о бандитизме.

Об этом сообщили в прокуратуре края, отметив, что участок находился в районе Океанской, на земле под коттеджем, где проживал обвиняемый.

В апреле 2023 года надзорные органы выявили аномалию: на муниципальной земле, частично арендованной Ясиным, выросли бассейн, баня и спортивная площадка без каких-либо разрешений.

Прокурор подал в суд требование о передаче территории обратно в городскую собственность и сносе самозахвата. Первая инстанция пошла навстречу в октябре 2024-го, но апелляция это отменила. Однако прокуратура не сдалась и обжаловала решение выше, добившись справедливости.

В итоге краевой суд подтвердил правоту надзорщиков: участок приведут в исходное состояние и вернут Владивостоку, а бассейн с прилегающей платформой признают незаконной постройкой и демонтируют.

Это лишь часть бед для Ясина, чья криминальная карьера уходит корнями в 1990-е, когда его группировка "Трифоновские" терроризировала бизнесменов грабежами, рэкетом и расправами, захватывая доли в фирмах.

Следователи обвиняют его в создании ОПГ, бандитизме, серии убийств, хранении оружия, мошенничестве и легализации доходов. За 2017-2019 годы он якобы утаил от налогов не менее 181 миллиона рублей. На его активы наложили арест на 236 миллионов, а торговые комплексы "Гранд" и "Союз" тоже под угрозой сноса.

Среди особо тяжких эпизодов — организация расправы в 2003-м на борту судна "Академик Виноградов", где Ясин якобы устранил партнера, чтобы монополизировать владение, и похищение с последующим убийством в 2005-м представителя конкурирующей банды.