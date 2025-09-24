АЗС-убийцы в Ингушетии: в России найдены заправки, где смерть продавалась с бензином

В Ингушетии надзорные органы взяли под прицел автозаправки и газовые станции, выявив массу огрехов в работе.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

По итогам инспекций суды по инициативе прокуратуры временно остановили деятельность 15 таких объектов, а по восьми претензиям еще предстоит вынести вердикт.

Проверки охватили соблюдение норм по эксплуатации АЗС и АГЗС. Они вскрыли системные проблемы: от несоблюдения трудовых стандартов до игнорирования правил пожарной защиты и контроля за опасными производствами.

Особо отметили случаи в Назрановском районе, где шесть точек работали без обязательных разрешений на хранение взрывоопасных веществ и без фиксации в специальном реестре. Похожие упущения нашли в Назрани, Карабулаке, Малгобекском и Сунженском районах.

Прокуроры подали 23 заявления в инстанции о блокировке этих станций. Пятнадцать исков уже одобрили полностью, остальные восемь ждут решения. Кроме того, 28 глав заправок привлекли к ответственности за сбои в трудовой сфере, охране персонала и противопожарных мерах — общий штраф составил 435 тысяч рублей.