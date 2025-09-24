Яд на подушке: вейп чуть не стал детоубийцей в российской семье

В белгородской больнице оказался малыш всего года от роду с тяжелыми симптомами никотиновой интоксикации.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Инцидент, разлетевшийся по сети, заставил местные правоохранители взяться за дело: они инициировали тщательное расследование, чтобы разобраться в причинах трагедии.

По данным Telegram-канала Baza, все произошло в среду, когда мама ненадолго отвлеклась и оставила электронный стик на постели. Ребенок, ведомый любопытством, схватил предмет и сунул в рот. Вскоре у него случились конвульсии — женщина в панике вызвала медиков, и кроху срочно увезли в учреждение здравоохранения.

Региональное управление Следственного комитета отреагировало оперативно. В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что мониторинг СМИ 24 сентября 2025 года выявил историю о противоправных действиях по отношению к несовершеннолетнему. Публикация описывала госпитализацию малыша в областном центре с явными признаками отравления никотином.

Расследование направлено на сбор полной картины случившегося. По его итогам примут соответствующее решение — от административных мер до возможного уголовного преследования. Это напоминание о скрытых рисках в быту, где повседневные гаджеты могут обернуться бедой для самых маленьких.