Игра в прятки: дети умудрились сбежать от воспитателей в Махачкале

В Махачкале разгорелся скандал вокруг частного детского учреждения: двое малышей сумели незаметно уйти с территории, что вынудило надзорные органы вмешаться.
Информация о случившемся всплыла в сети, и теперь следователи разбираются в причинах такой вопиющей небрежности.
По данным, опубликованным в одном из Telegram-каналов, инцидент произошел во вторник. Два трехлетних мальчика сначала просто резвились на игровой площадке рядом с садиком, а потом, не привлекая внимания персонала, направились в сторону городской суеты. Их поиски длились целых четыре часа, и только к вечеру ребят обнаружили в паре кварталов от места, где все началось.
Старший помощник прокурора Дагестана Татьяна Голубова подтвердила, что на основе этих сообщений запущена тщательная ревизия. В фокусе — анализ, насколько заведение соответствует нормам по обеспечению безопасности подопечных, а также полное расследование хода событий. Если вскроются нарушения, власти обещают оперативно отреагировать, чтобы предотвратить повторения.
