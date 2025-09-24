Нефтяной порт в огне: Украина нанесла удар по мирному Новороссийску

Утренний покой черноморских городов Новороссийска и Туапсе разорвали удары беспилотников, приписываемые украинским силам.

По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, инцидент в Новороссийске случился днем в среду, когда аппараты обрушились на центральные районы. Он охарактеризовал происшествие как вопиющее и жестокое, подчеркнув его бессмысленную жестокость.

Вице-губернатор региона Анна Минькова поделилась свежими сводками в своем Telegram-канале, отметив, что всего известно о 16 пострадавших и двух погибших.

Девять человек доставили в местную клинику, где двое из них борются за жизнь в критическом состоянии — их срочно везут в главную краевую больницу номер один. Еще троим оказали срочную помощь без госпитализации.