Утренний покой черноморских городов Новороссийска и Туапсе разорвали удары беспилотников, приписываемые украинским силам.
По словам главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева, инцидент в Новороссийске случился днем в среду, когда аппараты обрушились на центральные районы. Он охарактеризовал происшествие как вопиющее и жестокое, подчеркнув его бессмысленную жестокость.
Вице-губернатор региона Анна Минькова поделилась свежими сводками в своем Telegram-канале, отметив, что всего известно о 16 пострадавших и двух погибших.
Девять человек доставили в местную клинику, где двое из них борются за жизнь в критическом состоянии — их срочно везут в главную краевую больницу номер один. Еще троим оказали срочную помощь без госпитализации.
