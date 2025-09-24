Буйный пациент устроил разгром: медсестры в больнице Нижнего Новгорода стали жертвами

В клинической психиатрической больнице №1 Нижнего Новгорода произошел инцидент с участием агрессивного подопечного, который привел к травмам двух медсестер.

Фото: commons.wikimedia.org by Douglas P Perkins, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Госпитал

Об этом сообщила местная служба по охране прав работников.

Утром 24 сентября, когда больной перемещался из кабинета процедур в свою комнату под присмотром персонала, он внезапно набросился на сопровождавших женщин, нанеся им несколько ударов по голове. Пострадавших срочно госпитализировали в соседнее лечебное заведение для оказания необходимой поддержки.

Специалисты инспекции в Нижегородской области проводят разбирательство по факту случившегося и запрашивают документы от врачей, чтобы оценить серьезность повреждений у сотрудниц.