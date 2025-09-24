В клинической психиатрической больнице №1 Нижнего Новгорода произошел инцидент с участием агрессивного подопечного, который привел к травмам двух медсестер.
Об этом сообщила местная служба по охране прав работников.
Утром 24 сентября, когда больной перемещался из кабинета процедур в свою комнату под присмотром персонала, он внезапно набросился на сопровождавших женщин, нанеся им несколько ударов по голове. Пострадавших срочно госпитализировали в соседнее лечебное заведение для оказания необходимой поддержки.
Специалисты инспекции в Нижегородской области проводят разбирательство по факту случившегося и запрашивают документы от врачей, чтобы оценить серьезность повреждений у сотрудниц.
Удивительная история о том, как одни косатки меняют экосистему Южной Африки, охотясь на белых акул, вызывает множество последствий для окружающей среды.