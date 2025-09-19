Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме

Мечта о модельной карьере для многих девушек превращается в кошмар. На рынке появилось множество фиктивных агентств, которые наживаются на доверчивых россиянках. Ловко используя психологическое давление и красивые обещания, мошенники обирают девушек на десятки тысяч рублей и оставляют их без работы и с долгами.
"Мошенники присматривают девушек в соцсетях и публичных местах, например, в ТЦ. Жертву сразу же начинают осыпать комплиментами, убеждая, что она идеально подходит для крупного рекламного проекта", — рассказал эксперт в данной области Алексей Вербицкий.
Сценарий обмана почти всегда один и тот же.
1. Девушку находят через соцсети или на улице.
2. Ей говорят, что у неё "идеальные данные" и зовут на бесплатный кастинг.
3. На встрече создают атмосферу "серьёзной компании": офис, логотипы, красивые буклеты.
4. Объясняют, что без профессионального портфолио шансов на успех нет.
5. Предлагают фотосессию у "своих специалистов" за десятки тысяч рублей.
6. После оплаты интерес агентства пропадает.
Самый опасный этап — подписание договора. В нём часто прописаны кабальные условия: штрафы за отказ, обязательство оплачивать транспорт и бытовые расходы. Юридически такие бумаги оформляются как "договор оказания услуг", и доказать мошенничество в суде крайне сложно.
Даже если договор подписан, не стоит отчаиваться. Юристы советуют внимательно изучить его условия. Иногда можно доказать введение в заблуждение и признать документ недействительным. Также можно объединяться с другими пострадавшими и подавать коллективные иски.
У реальных агентств есть история, работа с брендами, отзывы и прозрачные условия.
Нет. Профессиональные агентства принимают уже готовые фотографии или помогают их сделать без дополнительных условий.
Собрать доказательства, написать заявление в полицию и проконсультироваться с юристом.
1. Большинство мошеннических агентств специализируются именно на начинающих моделях, у которых нет опыта.
2. Нередко аферисты используют громкие названия, схожие с известными брендами.
3. Основной доход "липовым" агентствам приносят не заказы клиентов, а плата за фотосессии.
Афера в модельной индустрии — явление не новое. Ещё в 1990-х годах в России появлялись "агентства", обещавшие девушкам зарубежные контракты. Чаще всего такие истории заканчивались потерей денег. Сегодня схема изменилась, но суть осталась прежней: заработать на доверчивости и мечтах о быстрой славе.
