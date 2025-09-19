Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косметичка-герой: маленький набор, который спасает образ невесты в любой ситуации
Можно было дать и больше: Тарасова раскрыла секрет выступления Аделии Петросян на квалификации ОИ-2026
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
Первый лайнер для одиночек: соло-путешествия объявили вызов классическим круизам
Покупка первой машины как шахматы: один неверный ход — и вся партия проиграна
Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки

Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме

Происшествия

Мечта о модельной карьере для многих девушек превращается в кошмар. На рынке появилось множество фиктивных агентств, которые наживаются на доверчивых россиянках. Ловко используя психологическое давление и красивые обещания, мошенники обирают девушек на десятки тысяч рублей и оставляют их без работы и с долгами.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

"Мошенники присматривают девушек в соцсетях и публичных местах, например, в ТЦ. Жертву сразу же начинают осыпать комплиментами, убеждая, что она идеально подходит для крупного рекламного проекта", — рассказал эксперт в данной области Алексей Вербицкий.

Как работает схема "липовых" агентств

Сценарий обмана почти всегда один и тот же.

1. Девушку находят через соцсети или на улице.
2. Ей говорят, что у неё "идеальные данные" и зовут на бесплатный кастинг.
3. На встрече создают атмосферу "серьёзной компании": офис, логотипы, красивые буклеты.
4. Объясняют, что без профессионального портфолио шансов на успех нет.
5. Предлагают фотосессию у "своих специалистов" за десятки тысяч рублей.
6. После оплаты интерес агентства пропадает.

Самый опасный этап — подписание договора. В нём часто прописаны кабальные условия: штрафы за отказ, обязательство оплачивать транспорт и бытовые расходы. Юридически такие бумаги оформляются как "договор оказания услуг", и доказать мошенничество в суде крайне сложно.

А что если уже подписала договор?

Даже если договор подписан, не стоит отчаиваться. Юристы советуют внимательно изучить его условия. Иногда можно доказать введение в заблуждение и признать документ недействительным. Также можно объединяться с другими пострадавшими и подавать коллективные иски.

FAQ

Как отличить мошенников от настоящего агентства?

У реальных агентств есть история, работа с брендами, отзывы и прозрачные условия.

Нужно ли платить за портфолио?

Нет. Профессиональные агентства принимают уже готовые фотографии или помогают их сделать без дополнительных условий.

Что делать, если уже перевела деньги?

Собрать доказательства, написать заявление в полицию и проконсультироваться с юристом.

Три факта о модельных аферах

1. Большинство мошеннических агентств специализируются именно на начинающих моделях, у которых нет опыта.
2. Нередко аферисты используют громкие названия, схожие с известными брендами.
3. Основной доход "липовым" агентствам приносят не заказы клиентов, а плата за фотосессии.

Исторический контекст: модельный бизнес и аферы

Афера в модельной индустрии — явление не новое. Ещё в 1990-х годах в России появлялись "агентства", обещавшие девушкам зарубежные контракты. Чаще всего такие истории заканчивались потерей денег. Сегодня схема изменилась, но суть осталась прежней: заработать на доверчивости и мечтах о быстрой славе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Домашние животные
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Еда и рецепты
Природный эликсир молодости у вас под рукой: всего одна ложка творит чудеса каждый день
Эта порода не прощает ошибок: как один неверный шаг превращает преданную собаку во врага
Домашние животные
Эта порода не прощает ошибок: как один неверный шаг превращает преданную собаку во врага
Популярное
Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик

Учёные из США обнаружили, что геном осьминогов сложнее человеческого. Это породило версию об их возможном внеземном происхождении.

Осьминоги оказались подкидышами из космоса: их ДНК поставила эволюцию в тупик
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Уличные кошки оказались последней надеждой для онкобольных: учащаются случаи необъяснимого исцеления
Война или СВО: реакция Нагиева на тост Успенской вызвала бурную дискуссию в Сети
700 лет под покровом тайны: на острове Айлей найден замок, где жили когда-то могущественные лорды
Саммит Си-Трамп отложен по результатам телефонного разговора Любовь Степушова Секретные производства: чьи планы реализуют канадцы в Нарве Андрей Николаев Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин
Глубины Аргентины открыли новый мир: загадочные создания, которых никто не ждал — фантастика океана
Одна песня — и заслуженная артистка: Соседов поставил под сомнение инициативу депутата
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Миграция, о которой никто не подозревал — стальная вышка стала оазисом для крылатых опылителей
Последние материалы
Это простое упражнение спасает от сутулости и укрепляет спину за 5 минут в день
Северный Кавказ держится, столицы сдаются: где люди останутся, а где исчезнут
Евросоюз пытается заморозить карты Мир: как это отразится на жизни россиян
Леброн Джеймс готовится к завершению карьеры: вот как это изменит НБА
Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме
Покупка первой машины как шахматы: один неверный ход — и вся партия проиграна
Лоза с двойным дном: один куст превращается в несколько сортов сразу и спасает сад от вырубки
Браслет фараона исчез за бесценок: кто и зачем переплавил 3000-летнюю реликвию
Не просто аксессуар: зачем Мелания Трамп надела фиолетовую шляпу на встречу с королевской семьей
Цветочный аквариум: хитрый метод ухода за орхидеями, который ломает все привычные правила
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.