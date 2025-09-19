Фотосессия за десятки тысяч: как аферисты наживаются на мечте о подиуме

Мечта о модельной карьере для многих девушек превращается в кошмар. На рынке появилось множество фиктивных агентств, которые наживаются на доверчивых россиянках. Ловко используя психологическое давление и красивые обещания, мошенники обирают девушек на десятки тысяч рублей и оставляют их без работы и с долгами.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды Московская неделя моды

"Мошенники присматривают девушек в соцсетях и публичных местах, например, в ТЦ. Жертву сразу же начинают осыпать комплиментами, убеждая, что она идеально подходит для крупного рекламного проекта", — рассказал эксперт в данной области Алексей Вербицкий.

Как работает схема "липовых" агентств

Сценарий обмана почти всегда один и тот же.

1. Девушку находят через соцсети или на улице.

2. Ей говорят, что у неё "идеальные данные" и зовут на бесплатный кастинг.

3. На встрече создают атмосферу "серьёзной компании": офис, логотипы, красивые буклеты.

4. Объясняют, что без профессионального портфолио шансов на успех нет.

5. Предлагают фотосессию у "своих специалистов" за десятки тысяч рублей.

6. После оплаты интерес агентства пропадает.

Самый опасный этап — подписание договора. В нём часто прописаны кабальные условия: штрафы за отказ, обязательство оплачивать транспорт и бытовые расходы. Юридически такие бумаги оформляются как "договор оказания услуг", и доказать мошенничество в суде крайне сложно.

А что если уже подписала договор?

Даже если договор подписан, не стоит отчаиваться. Юристы советуют внимательно изучить его условия. Иногда можно доказать введение в заблуждение и признать документ недействительным. Также можно объединяться с другими пострадавшими и подавать коллективные иски.

FAQ

Как отличить мошенников от настоящего агентства?

У реальных агентств есть история, работа с брендами, отзывы и прозрачные условия.

Нужно ли платить за портфолио?

Нет. Профессиональные агентства принимают уже готовые фотографии или помогают их сделать без дополнительных условий.

Что делать, если уже перевела деньги?

Собрать доказательства, написать заявление в полицию и проконсультироваться с юристом.

Три факта о модельных аферах

1. Большинство мошеннических агентств специализируются именно на начинающих моделях, у которых нет опыта.

2. Нередко аферисты используют громкие названия, схожие с известными брендами.

3. Основной доход "липовым" агентствам приносят не заказы клиентов, а плата за фотосессии.

Исторический контекст: модельный бизнес и аферы

Афера в модельной индустрии — явление не новое. Ещё в 1990-х годах в России появлялись "агентства", обещавшие девушкам зарубежные контракты. Чаще всего такие истории заканчивались потерей денег. Сегодня схема изменилась, но суть осталась прежней: заработать на доверчивости и мечтах о быстрой славе.