Авиабилет в один конец: задержан экс-глава Фонда капремонта Подмосковья

Происшествия

Бывшего руководителя Фонда капитального ремонта Подмосковья Валерия Николова задержали в аэропорту, когда он пытался улететь в Турцию.

наручники
Фото: commons.wikimedia.org by SimmeD, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
наручники

Он купил билет в одну сторону. Информацию об этом получилось узнать, в том числе при проведении прослушки его мобильника.

Адвокаты Николова уверяют, что он не прятался от следствия, а хотел уехать на "заслуженный отдых", поскольку у него не было процессуального статуса по делу, сообщают "Вести Подмосковья".

Николова ранее арестовали в ноябре 2024 года по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо курном размере). Следствие считает, что он и другие фигуранты дела получали взятки от посредников и руководства компаний, выполнявших работы по договорам капитального ремонта многоквартирных домов в Подмосковье. Однако расследование дела уже завершено.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
