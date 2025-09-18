Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:28
Происшествия

Второй западный окружной военный суд вынес решение о наказании в виде 15 лет заключения для двух солдат из Украины, которые в апреле незаконно проникли на территорию Курской области.

всу
Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
всу

Об этом информирует Главная военная прокуратура России.

Согласно материалам дела, суд рассмотрел обвинения против 40-летнего рядового Дмитрия Коваленко и 25-летнего сержанта Дмитрия Каранфилова из 21-й механизированной бригады украинской армии. Каждому из них назначено отбывание первых пяти лет в тюремном учреждении, а оставшуюся часть срока — в колонии с усиленным режимом.

В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле обвиняемые пересекли рубеж России в районе Белова Курской области и направились к поселению Кучеров. Там они присоединились к своим коллегам, заняли укрепленные точки для наблюдения и ведения огня, отслеживали перемещения российских войск и угрожали местным жителям, используя оружие. В мае, пытаясь уйти, они добровольно сдались и до оглашения вердикта находились под арестом.

Оба фигуранта дела признаны виновными в организации террористического акта в составе группы с предварительным умыслом, что привело к серьезным последствиям, как предусмотрено соответствующими пунктами второй части статьи 205 Уголовного кодекса РФ.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
