Туристическая поездка ВСУ в Россию закончилась 15 годами в тюрьме

Второй западный окружной военный суд вынес решение о наказании в виде 15 лет заключения для двух солдат из Украины, которые в апреле незаконно проникли на территорию Курской области.

Фото: flickr.com by Нацгвардія України, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ всу

Об этом информирует Главная военная прокуратура России.

Согласно материалам дела, суд рассмотрел обвинения против 40-летнего рядового Дмитрия Коваленко и 25-летнего сержанта Дмитрия Каранфилова из 21-й механизированной бригады украинской армии. Каждому из них назначено отбывание первых пяти лет в тюремном учреждении, а оставшуюся часть срока — в колонии с усиленным режимом.

В ходе разбирательства выяснилось, что в апреле обвиняемые пересекли рубеж России в районе Белова Курской области и направились к поселению Кучеров. Там они присоединились к своим коллегам, заняли укрепленные точки для наблюдения и ведения огня, отслеживали перемещения российских войск и угрожали местным жителям, используя оружие. В мае, пытаясь уйти, они добровольно сдались и до оглашения вердикта находились под арестом.

Оба фигуранта дела признаны виновными в организации террористического акта в составе группы с предварительным умыслом, что привело к серьезным последствиям, как предусмотрено соответствующими пунктами второй части статьи 205 Уголовного кодекса РФ.