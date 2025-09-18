Кремлёвская крыша рухнула: чиновник, укравший миллионы, начал войну со свидетелями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Происшествия

Бывший глава организации, отвечающей за капитальный ремонт жилых зданий в Подмосковье, Валерий Николов, которого подозревают в коррупционных схемах, пытался запугать одного из ключевых свидетелей по своему делу. Об этом стало известно из документов судебных инстанций, доступных агентству РИА Новости.

В материалах отмечается, что обвиняемый направлял угрозы человеку, дающему показания против него.

Как выяснило РИА Новости из тех же источников, Николова задержали в воздушной гавани, когда он собирался отправиться в Турцию. При этом у него имелся билет только на вылет, без обратного и без резерва отеля. Кроме того, анализ телефонных разговоров показал, что мужчина пытался замести следы своего отъезда, дав указания родственникам и знакомым вести себя определенным образом.

В ноябре минувшего года Тверской районный суд столицы отправил Николова под стражу по обвинению в получении мзды в огромных объемах (по шестой части статьи 290 Уголовного кодекса). Согласно материалам следствия, он вместе с сообщниками брал незаконные вознаграждения от посредников и топ-менеджеров фирм, занимавшихся ремонтными работами в многоквартирных домах региона.

В настоящее время все следственные действия по этому делу уже закончены.

