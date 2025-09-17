8 гранат в школьном дворе: охранник в ДНР спас детей от взрыва

В ДНР удалось предотвратить потенциальную угрозу для школьников благодаря бдительности сотрудника частного охранного предприятия.

Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class matthew leistikow, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Поимка преступника

Охранник Новотроицкой школы №2 в Волновахском округе Олег Акатов поделился с РИА Новости деталями инцидента, когда он задержал подозрительного человека с опасными предметами.

По словам Акатова, незнакомец дважды появлялся на школьной территории в тот день, что сразу вызвало настороженность. Первый раз это произошло около четырех часов дня: мужчина вышел на спортивную площадку, увидел охранника и быстро направился туда, объяснив, что хочет позаниматься физическими упражнениями. Однако он был в одних носках, поэтому его попросили уйти. Вечером, около 19:15, тот же человек вернулся, на этот раз в маске-балаклаве и с рюкзаком. Он попытался скрыться, но охранник преградил путь, достал оружие и пригрозил применить его, если тот не ляжет на землю. Задержанный подчинился.

Акатов добавил, что во время ареста мужчина попытался избавиться от сумки, где позже обнаружили взрывчатые устройства. В итоге у него изъяли восемь гранат разных типов. Задержанный пояснил, что неизвестные лица пообещали ему 500 рублей за доставку этих предметов и должны были подъехать недалеко от школы, подав сигнал фарами. Он настаивал на этой версии событий.

Ранее в министерстве внутренних дел ДНР сообщили о захвате этого человека в Волновахском округе с восемью гранатами. После проведения экспертизы планируется решить вопрос о начале уголовного производства по первой части статьи 222.1 Уголовного кодекса России, касающейся незаконного оборота взрывных устройств.