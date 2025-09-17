Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Использование лосьона перед сывороткой: разбираем плюсы и минусы шага
Знания ломают барьеры старения: это образование открывает дверь к долголетию и здоровью
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия

Криминальный передел 90-х: во Владивостоке поймали убийцу из прошлого

1:31
Происшествия

Правоохранительные органы Приморского края объявили о поимке мужчины, подозреваемого в совершении убийства более четверти века назад во Владивостоке.

Мигалка
Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Мигалка

Как сообщили в региональном управлении МВД, операцию провели специалисты 20-го отдела Главного управления уголовного розыска совместно с местными коллегами из уголовного розыска.

По данным следствия, в феврале 1999 года в лесной зоне недалеко от мыса Анна обнаружили тело молодого человека 1976 года рождения с множественными колото-резаными ранами. Установлено, что к этому тяжкому преступлению причастен 55-летний местный житель, который действовал вместе с пока не идентифицированными сообщниками. Мотивом послужил конфликт из-за раздела сфер влияния в криминальной среде.

Подозреваемого арестовали по месту проживания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время ему выдвинуто обвинение по второй части статьи 105 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство.

Работа по делу продолжается: следователи сосредоточены на выявлении и захвате остальных участников инцидента. Этот случай подчеркивает, как старые преступления могут быть раскрыты благодаря современным методам расследования, и вызывает вопросы о скрытых связях в преступном мире того времени.

Уточнения

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Последние материалы
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью
Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина
Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники
Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.