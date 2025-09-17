Криминальный передел 90-х: во Владивостоке поймали убийцу из прошлого

Правоохранительные органы Приморского края объявили о поимке мужчины, подозреваемого в совершении убийства более четверти века назад во Владивостоке.

Как сообщили в региональном управлении МВД, операцию провели специалисты 20-го отдела Главного управления уголовного розыска совместно с местными коллегами из уголовного розыска.

По данным следствия, в феврале 1999 года в лесной зоне недалеко от мыса Анна обнаружили тело молодого человека 1976 года рождения с множественными колото-резаными ранами. Установлено, что к этому тяжкому преступлению причастен 55-летний местный житель, который действовал вместе с пока не идентифицированными сообщниками. Мотивом послужил конфликт из-за раздела сфер влияния в криминальной среде.

Подозреваемого арестовали по месту проживания в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В настоящее время ему выдвинуто обвинение по второй части статьи 105 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за убийство.

Работа по делу продолжается: следователи сосредоточены на выявлении и захвате остальных участников инцидента. Этот случай подчеркивает, как старые преступления могут быть раскрыты благодаря современным методам расследования, и вызывает вопросы о скрытых связях в преступном мире того времени.

Владивосто́к — крупный город и порт на юге Дальнего Востока России; политический, культурный, научно-образовательный и экономический центр региона; административный центр Приморского края, Владивостокского городского округа, а также с 13 декабря 2018 года центр Дальневосточного федерального округа.

