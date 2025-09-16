Первое интервью матери задержанного редактора URA.RU: она сделала заявления о взятках и его отношениях с дядей

1:41 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По обвинению в даче взятки редактор URA. RU Денис Аллаяров находится под арестом. Его мама Наталья впервые рассказала в интервью о переживаниях за своего сына.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наручники

Интересно, что показания на него дал его родной дядя, брат Натальи, бывший начальник угрозыска ОП №10 Екатеринбурга Андрей Карпов.

Мама Аллаярова думает, что ее сын и брат — лишь инструмент в руках влиятельных сил, которые используют ситуацию в своих интересах.

Наталья рассказала в интервью, что Андрей Карпов — не просто его родной дядя, но и крестный.

"У них всегда были добрые дружеские отношения, и именно дядя привил племяннику любовь к футболу", — отметила мама Аллаярова.

После задержания Карпова и Аллаярова первого отпустили под домашний арест. Он позвонил сестре Наталье и сообщил, что Денис проходит по делу как свидетель и "все нормально". Но когда сына Натальи отвезли в СИЗО, дядя заявил, что не понимает, что происходит.

После ареста Аллаярова его мама по просьбе своего брата поговорила с журналистом Е1 Кошеком. О чем именно они общались, она не рассказала.

По словам Натальи, у Карпова может быть договоренность со следствием. Также она заявила о целенаправленной кампании против своего сына Дениса Аллаярова и против URA. RU.

Наталья Аллаярова также не понимает, почему по делу Аллаярова не допросили ни ее, ни его отца. У нее есть несколько важных вопросов следствию, а также областной прокуратуре, сообщает URA. RU.