Мессенджер, который плодит преступность: подростков там вербуют чаще всего

Подростков и детей все чаще вербуют в преступную деятельность с помощью закрытых каналов и ботов в Telegram.
"В мессенджере есть основные платформы для вербовки детей и подростков. Там существуют секретные чаты, анонимные группы, где обсуждаются способы "заработка", а также закрытые каналы с вакансиями, такими как дропы, продавцы сим-карт и другие", — сказано в материалах МВД.
При этом боты-вербовщики — автоматизированные программы, отправляющие предложения о "работе".
Также аферисты находят несовершеннолетних через соцсети, форумы даркнета и различные игровые чаты, сообщает KP. RU.
