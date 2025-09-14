Мессенджер, который плодит преступность: подростков там вербуют чаще всего

Происшествия

Подростков и детей все чаще вербуют в преступную деятельность с помощью закрытых каналов и ботов в Telegram.

Фото: commons.wikimedia. org by lises Hernandez Pino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Человек, использующий Telegram

"В мессенджере есть основные платформы для вербовки детей и подростков. Там существуют секретные чаты, анонимные группы, где обсуждаются способы "заработка", а также закрытые каналы с вакансиями, такими как дропы, продавцы сим-карт и другие", — сказано в материалах МВД.

При этом боты-вербовщики — автоматизированные программы, отправляющие предложения о "работе".

Также аферисты находят несовершеннолетних через соцсети, форумы даркнета и различные игровые чаты, сообщает KP. RU.