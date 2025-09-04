Мошенники превратили подростка в камеру наблюдения для кражи в Севастополе

Из школьника в Севастополе мошенники сделали "способ слежки" за тем, что происходит у него дома.

Аферисты прислали подростку сообщение с просьбой пройти тест в рамках образовательной программы. Затем ребёнка втянули в диалог и после психологического воздействия потребовали сообщать что происходит в квартире и где родители хранят деньги и драгоценности.

Ученик 9-го класса составил подробно описал аферистам, что есть у него дома и отправил "добрым дядям" дорогие находки в пакете. Парень думал, что посылка отправится в "ФСБ на секретный адрес" для проверки.

Однако мама подростка поняла, что ребенок скрывает от нее что-то и целый вечер читала его переписку в телефоне, после чего написала заявление в полицию. Посылку с ювелирными украшениями и другими ценными вещами перехватили в Москве и вернули владелице, сообщают argumenti.ru

