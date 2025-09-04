Жуткие подробности убийства девушки в кафе Новокузнецка раскрыли в полиции

Стали известны подробности громкого убийства девушки в кафе Новокузнецка.

Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media is licensed under Бесплатное использование Преступник

Ранее фотографии с места убийства распространили по соцсетям. На кадрах было видео, как один из гостей заведения перемахнул через стойку в кафе, взял два ножа и пытался убить всех вокруг себе. Мужчина был в неадекватном состоянии.

В это время он кричал что-то о своей импотенции. Маньяк подошел к молодой сотруднице кафе, которая была в подсобке и убил её.

Девушке было 19 лет, и шансов спастись от маньяка у неё не было.

В СК рассказали подробности об убийце — в момент нападения он был в состоянии наркотического опьянения, о чем говорят результаты медосвидетельствования, пишет Сiбдепо.

"Обвиняемый ножом нанес множественные удары 19-летней работнице заведения в область грудной клетки. От полученных колото-резаных ранений девушка скончалась на месте происшествия", — сообщает СК.

Уточнения

Новокузне́цк (в 1618—1931 годах — Кузне́цк, в 1931—1932 годах— Но́во-Кузнецк, в 1932—1961 — Ста́линск; разг. — Ку́зня) — российский город областного подчинения в Кемеровской области — Кузбассе, административный центр Новокузнецкого муниципального района, в который не входит, образует Новокузнецкий городской округ.



