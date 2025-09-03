Падение в ловушку: ТЦ выплатил полмиллиона женщине за падение

1:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг одного из торговых центров на улице Патриса Лумумбы, где посетительница получила серьезную травму из-за халатности в обслуживании.

Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоток судьи

Инцидент произошел зимой 2022 года, когда женщина поскользнулась на скользкой поверхности в тамбуре и упала, что привело к сложному перелому ноги. Ей потребовалась операция и длительная реабилитация, а расходы на лечение превысили 100 тысяч рублей. О случае пишет издание tagilcity.ru.

Этот случай привлек внимание общественности, подчеркивая риски, связанные с состоянием инфраструктуры в общественных местах.

После отказа в возбуждении уголовного дела, несмотря на медицинскую экспертизу, подтвердившую тяжесть вреда здоровью, пострадавшая обратилась в суд Чкаловского района с иском к компании "МЕГА ИНВЕСТ", управляющей торговым центром. Она требовала компенсации за моральный ущерб, возмещение затрат и другие выплаты, сумма которых превысила миллион рублей.

Суд привлек к ответственности также управляющую компанию "Мотив", ответственную за уборку территории. Представители "Мотив" утверждали, что уборка проводилась регулярно, но не получили дополнительных указаний от владельца.

В итоге суд частично удовлетворил требования истца, обязав "МЕГА ИНВЕСТ" выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации, а также покрыть убытки, штраф и судебные расходы. Это решение подчеркивает важность соблюдения норм безопасности в коммерческих объектах и может послужить предупреждением для других торговых центров о последствиях пренебрежения.

Уточнения

Улица Па́триса Луму́мбы - магистральная улица в жилом районе "Вторчермет" Чкаловского административного района Екатеринбурга.

