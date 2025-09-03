Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фрукт с репутацией врага стройности: свойства банана, которые меняют отношение к диете
От безликой комнаты к уютному гнёздышку: 7 советов по преображению гостиной
Этот сливочный пирог с курицей исчезает со стола первым: раскроем главный секрет удачной начинки
Наемники в панике бегут: тайна массовых потерь и уничтожений ВСУ на фронте раскрыта
Шок от рукопожатия: Китайский парад раскрывает скрытые альянсы и угрозы
Зеленский в ловушке: России не нужна встреча с украинским узурпатором
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз
Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день
Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков

Падение в ловушку: ТЦ выплатил полмиллиона женщине за падение

1:47
Происшествия

В Екатеринбурге разгорелся скандал вокруг одного из торговых центров на улице Патриса Лумумбы, где посетительница получила серьезную травму из-за халатности в обслуживании.

Молоток судьи
Фото: flickr.com by Joe Gratz, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоток судьи

Инцидент произошел зимой 2022 года, когда женщина поскользнулась на скользкой поверхности в тамбуре и упала, что привело к сложному перелому ноги. Ей потребовалась операция и длительная реабилитация, а расходы на лечение превысили 100 тысяч рублей. О случае пишет издание tagilcity.ru.

Этот случай привлек внимание общественности, подчеркивая риски, связанные с состоянием инфраструктуры в общественных местах.

После отказа в возбуждении уголовного дела, несмотря на медицинскую экспертизу, подтвердившую тяжесть вреда здоровью, пострадавшая обратилась в суд Чкаловского района с иском к компании "МЕГА ИНВЕСТ", управляющей торговым центром. Она требовала компенсации за моральный ущерб, возмещение затрат и другие выплаты, сумма которых превысила миллион рублей.

Суд привлек к ответственности также управляющую компанию "Мотив", ответственную за уборку территории. Представители "Мотив" утверждали, что уборка проводилась регулярно, но не получили дополнительных указаний от владельца.

В итоге суд частично удовлетворил требования истца, обязав "МЕГА ИНВЕСТ" выплатить 500 тысяч рублей в качестве компенсации, а также покрыть убытки, штраф и судебные расходы. Это решение подчеркивает важность соблюдения норм безопасности в коммерческих объектах и может послужить предупреждением для других торговых центров о последствиях пренебрежения.

Уточнения

Улица Па́триса Луму́мбы - магистральная улица в жилом районе "Вторчермет" Чкаловского административного района Екатеринбурга.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Наука и техника
Незваный гость у Солнца: учёные заподозрили в страннике зонд внеземного происхождения
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Красота и стиль
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Добро пожаловать: обнаружен космический гость и он не такой, как вы представляли
Наука и техника
Добро пожаловать: обнаружен космический гость и он не такой, как вы представляли
Популярное
Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025

Надоела старая стрижка, но резких перемен не хочется? Рассказываем, как освежить образ, не жертвуя длиной и стилем.

Как освежить образ, не прощаясь с длинными волосами: тренды 2025
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Голубая бездна: почему самое красивое место в мире считается самым смертельным
Одно простое действие отучит собаку тянуть поводок раз и навсегда: никаких рывков и наказаний
Вылитый Киркоров: Стоцкая показала похожего на поп-короля подросшего сына
Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой Сергей Милешкин Болгария не подтвердила версию о кибератаке России против фон дер Ляйен. Чем вызвано неповиновение Софии Любовь Степушова Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов
Китайский феномен: создана сверхпрочная сталь для термоядерного синтеза
Картофельная запеканка без отваривания: секрет французского подхода на русской кухне
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Вы полюбите рисовую кашу заново: рецепт из детства, но с одной современной доработкой
Последние материалы
8 перекусов для школьника: и сытно, и полезно, и для мозга в самый раз
Ваша собака знает будущее: как читать знаки, которые питомец подаёт каждый день
Москва и Петербург в шоке: теперь регионы догоняют по доходам креативщиков
Это всё глупости! Киркоров встал на защиту Крида после скандального концерта
Даже самый дорогой ремонт будет выглядеть дёшево: 3 главные ошибки в оформлении интерьера
Больше никаких батареек: это устройство генерирует электричество из воздуха и воды
100 тысяч километров — и мотор на грани: привычка водителей, которая разрушает двигатель
Цветы до ноября: растения, которые сохранят яркость сада даже в холодные дни
Тайна умного ребенка: ответ может крыться в самых первых месяцах жизни
Глаза станут больше, выразительнее и глубже: секреты мейкапа для вашего типа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.