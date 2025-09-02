Ваш кошелёк в безопасности: 5 золотых правил от МВД против аферистов

1:10 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В МВД рассказали, какие пять правил помогут не попасться на уловки мошенников.

Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025 кибермошенник

Их соблюдение поможет противостоять манипуляциям аферистов и не потерять деньги и личную информацию.

Как защититься от мошенников?

Следите за тем, чему собеседник уделяет особое внимание во время вашей беседы. Если появились сомнения, лучше сразу бросайте трубку.

"Ваше внимание — это валюта. Прервав разговор вы фактически сразу разрушаете схему",- говорят полицейские.

Если вам звонят с неизвестного номера, стоит соблюдать правило паузы. Собеседнику также лучше сообщить, что вы намерены перезвонить по официальному номеру организации, сотрудником которой он представился.

Никогда не звоните по номерам из СМС. Все настоящие номера организаций и ведомств легко найти на их официальных сайтах.

Читайте новости кибербезопасности, чтобы быть в курсе новых мошеннических схем.

Также стоит регулярно обновлять все приложения и установить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах, сообщает "Царьград".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

