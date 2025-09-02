Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зарплатная пропасть: Восточная Германия снова отстаёт от Запада
Отпуск для вас, трагедия для кота: почему даже временная передержка — огромное испытание для питомца
Кошмар в небе: рейс VA50 Virgin Australia превращается в мучение для пассажиров
Маленькая деталь крадёт у квартиры статус — и делает ремонт зря потраченными деньгами
Роды в пустыне станут трендом? Женщина неожиданно родила на популярном фестивале Burning Man
Прощайте, балетки: эспадрильи Мэри Джейн — новый тренд начала осени 2025, покоряющий сердца модниц
Факты, которые вы могли не знать: кумир женщин Ричард Гир празднует 76-летие
Эффектный цвет без фокусов: простые хитрости для идеальных драников
Опасные привычки за рулём: эти водители чаще всего игнорируют поворотники

Ваш кошелёк в безопасности: 5 золотых правил от МВД против аферистов

1:10
Происшествия

В МВД рассказали, какие пять правил помогут не попасться на уловки мошенников.

кибермошенник
Фото: создано с помощью нейросети OpenAI (DALL·E) is licensed under OpenAI, 2025
кибермошенник

Их соблюдение поможет противостоять манипуляциям аферистов и не потерять деньги и личную информацию.

Как защититься от мошенников?

Следите за тем, чему собеседник уделяет особое внимание во время вашей беседы. Если появились сомнения, лучше сразу бросайте трубку.

"Ваше внимание — это валюта. Прервав разговор вы фактически сразу разрушаете схему",- говорят полицейские.

Если вам звонят с неизвестного номера, стоит соблюдать правило паузы. Собеседнику также лучше сообщить, что вы намерены перезвонить по официальному номеру организации, сотрудником которой он представился.

Никогда не звоните по номерам из СМС. Все настоящие номера организаций и ведомств легко найти на их официальных сайтах.

Читайте новости кибербезопасности, чтобы быть в курсе новых мошеннических схем.

Также стоит регулярно обновлять все приложения и установить двухфакторную аутентификацию на всех аккаунтах, сообщает "Царьград".

Уточнения

Моше́нничество или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Еда и рецепты
Мини-запеканки, которые выглядят как ресторанное блюдо, а готовятся проще яичницы: ужин без усилий
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Наука и техника
Мы внутри гиганта: астрономы обнаружили структуру размером 1,3 млрд световых лет
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Металл, которого боятся автопроизводители: что скрывают литий-ионные батареи Сергей Милешкин Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Штрафы с камер можно не платить: правила, которые должен знать каждый водитель
Последние материалы
IT-гений на службе скорби: как современные технологии меняют традиционный похоронный бизнес
Дыра в непробиваемой системе: что позволило террористам сбежать из СИЗО
Москвичка отсудила должность у нейросети: вот как правильно заменять человека ИИ на работе
Ваш организм превращается в печь: спорт, после которого калории горят часами
Как переплыть океан на вёслах за 139 дней? Три брата раскрыли, что им помогло побить рекорд Конюхова
Лук любит холод, но терпеть не может ошибок: секрет правильной посадки осенью
Как имя влияет на шанс получить работу? Учёные удивили
Икра без переплат: мониторинг цен откроет новые возможности для покупателей
Лакомство с вашего стола — медленный яд для кошки: роковая ошибка всех хозяев
Красиво, но жить невозможно: стильные дизайнерские решения, которые добавляют проблем каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.