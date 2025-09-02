Мошеннические схемы рушатся мгновенно, открывая тайны неуязвимой защиты для вашего кошелька

1:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов поделились пятью ключевыми рекомендациями, которые помогут россиянам противостоять хитрым уловкам аферистов и сохранить свои сбережения в безопасности.

Фото: https://t.me/mediamvd Телефонные мошенники

Эти советы появились в МВД, материал публикует Царьград.

Сначала специалисты подчеркнули важность наблюдения за тем, на чем акцентирует внимание собеседник во время беседы. При появлении любых подозрений они советуют немедленно прекратить общение. По их мнению, внимание человека подобно ценному ресурсу, и разрыв разговора сразу разрушает замысел злоумышленников.

Если звонок поступает с незнакомого номера, рекомендуется применить тактику задержки. Стоит уведомить звонившего о намерении связаться с организацией по ее проверенному контакту, который он якобы представляет.

Кроме того, эксперты предостерегают от звонков по телефонам, указанным в сообщениях. Все подлинные координаты компаний и учреждений можно отыскать на их верифицированных ресурсах в сети. Также полезно регулярно отслеживать обновления в сфере цифровой защиты, чтобы оставаться в курсе свежих методов обмана.

В завершение в ведомстве отметили необходимость своевременного обновления программ и активации многоуровневой верификации для всех учетных записей. Они пояснили, что такие технические меры не заменяют разумный подход, но значительно его усиливают.

Уточнения

Министерство внутренних дел Российской Федерации — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

