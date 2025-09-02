Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Через сколько лет можно снова сажать яблоню на прежнем месте — правило, которое спасает урожай
Древние города строили богатых и бедных по-разному: почему справедливость побеждала чаще, чем кажется
Куда дели Берегулю? Буланова высказалась о пропаже звезды своей подтанцовки
Ресторанный чек заговорил: как музыка в Италии превращается в налог на настроение
Напиток, который заменял еду кочевникам: густой, солёный и питательный, как целая трапеза
Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков
Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует
Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье
Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке

Украина втягивает подростков в жуткую диверсию на оборонном гиганте Ижевска

2:12
Происшествия

В Ижевске трое несовершеннолетних парней пытались установить имитацию бомбы возле входа на территорию крупного предприятия, связанного с обороной.

ФСБ
Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ФСБ

Этот макет они получили от представителей регионального управления Федеральной службы безопасности. Такие детали всплыли во время слушаний в местном суде, где решался вопрос о временном содержании под стражей. Материал публикует udm-info.ru

Как установили investigators, ребята в возрасте от 15 до 17 лет — двое из них не заняты учебой или работой, а один уже состоит на учете за прошлые проступки — летом этого года связались с неким человеком. Его действия, по данным властей, координируются разведкой соседней страны и направлены на проведение подрывных операций, включая акты насилия и саботажа внутри России.

Молодые люди якобы взяли на себя миссию по организации взрыва на промышленном объекте, что могло спровоцировать хаос среди жителей, жертвы и серьезные разрушения на производстве.

Когда о замыслах стало известно, оперативники провели специальную проверку в форме эксперимента. В ее рамках подозреваемым передали поддельное устройство, которое выглядело как полноценная взрывчатка. Парни полагали, что оно способно нанести реальный вред.

Всех участников дела обвиняют в попытке совершить групповое нападение с террористическими целями. За подобное предусмотрено суровое наказание — от 12 до 20 лет заключения.

На заседании сами обвиняемые, их адвокаты и родители просили о смягчении — например, о переводе под домашний контроль. Но судья постановил отправить их в изолятор на два месяца, до середины октября. Вышестоящая инстанция подтвердила это решение, отклонив апелляции.

Ранее в интернете распространились записи, где задержанные в Ижевске подростки делятся подробностями своего плана по подрыву на предприятии. Эти материалы разместил отдел по связям с общественностью федеральной спецслужбы.

Уточнения

Иже́вск — двадцать второй по численности населения город Российской Федерации, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Предуралья, столица Удмуртии. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Красота и стиль
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью Аудио 
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода
Садоводство, цветоводство
Хотели завести живую изгородь, а получили непрошеного хозяина огорода Аудио 
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества
Наука и техника
Ржавые доспехи на Марсе: главный секрет Красного гиганта в руках человечества Аудио 
Популярное
Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой

Встретить змею в лесу — испытание для нервов. Но зная несколько простых правил, можно избежать укуса и спокойно продолжить путь.

Стоять, бежать или кричать? Правильные действия при встрече с гадюкой
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Золото на кухне: бесплатное удобрение из отходов — после подкормки сад будет благодарить урожаем
Трава в плитке больше не проблема: рецепт смеси против сорняков, который наводит порядок навсегда
Осенью деревья устают и замирают: без этой подкормки весной плоды будут мелкие или вовсе исчезнут
Гигантские десантные корабли против быстрого десанта: с чем пойдут в бой российские моряки Виктор Пахомов Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54 Сергей Милешкин Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова
Брожение, зловоние, слизь: дикий, но работающий способ превратить семена томатов в урожайный актив
То, что люди пьют для веселья, для тли смертельный яд: садоводы нашли неожиданный союз
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Скулы — выше, шея — длиннее, а образ будто из старого Vogue: стрижки, которые делают стиль за тебя
Последние материалы
Когда премиум бензин имеет смысл: эффект есть, но в трубке у химиков
Ковер без затхлости, пылесос со свежестью: этот нейтрализатор устраняет запахи, а не маскирует
Сильные летом, уставшие осенью: как не потерять здоровье и блеск волос в межсезонье
Инфляция под контролем? Эксперт раскрывает планы по рублю и ключевой ставке
Мошеннические схемы рушатся мгновенно, открывая тайны неуязвимой защиты для вашего кошелька
Лишённый российского гражданства комик объяснил, почему не хочет жить в США
Украина втягивает подростков в жуткую диверсию на оборонном гиганте Ижевска
Итан Хоук о разводе с Умой Турман: признание в измене и финансовое бремя
Дорога длиною в смерть — почему Долгую прогулку называют самой жестокой экранизацией Кинга
Шокирующее убийство депутата разоблачает семейные трагедии на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.