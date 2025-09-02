Украина втягивает подростков в жуткую диверсию на оборонном гиганте Ижевска

2:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ижевске трое несовершеннолетних парней пытались установить имитацию бомбы возле входа на территорию крупного предприятия, связанного с обороной.

Фото: wikimedia.org by Troncospetsnaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ФСБ

Этот макет они получили от представителей регионального управления Федеральной службы безопасности. Такие детали всплыли во время слушаний в местном суде, где решался вопрос о временном содержании под стражей. Материал публикует udm-info.ru.

Как установили investigators, ребята в возрасте от 15 до 17 лет — двое из них не заняты учебой или работой, а один уже состоит на учете за прошлые проступки — летом этого года связались с неким человеком. Его действия, по данным властей, координируются разведкой соседней страны и направлены на проведение подрывных операций, включая акты насилия и саботажа внутри России.

Молодые люди якобы взяли на себя миссию по организации взрыва на промышленном объекте, что могло спровоцировать хаос среди жителей, жертвы и серьезные разрушения на производстве.

Когда о замыслах стало известно, оперативники провели специальную проверку в форме эксперимента. В ее рамках подозреваемым передали поддельное устройство, которое выглядело как полноценная взрывчатка. Парни полагали, что оно способно нанести реальный вред.

Всех участников дела обвиняют в попытке совершить групповое нападение с террористическими целями. За подобное предусмотрено суровое наказание — от 12 до 20 лет заключения.

На заседании сами обвиняемые, их адвокаты и родители просили о смягчении — например, о переводе под домашний контроль. Но судья постановил отправить их в изолятор на два месяца, до середины октября. Вышестоящая инстанция подтвердила это решение, отклонив апелляции.

Ранее в интернете распространились записи, где задержанные в Ижевске подростки делятся подробностями своего плана по подрыву на предприятии. Эти материалы разместил отдел по связям с общественностью федеральной спецслужбы.

Уточнения

Иже́вск — двадцать второй по численности населения город Российской Федерации, крупный промышленный, торговый, научно-образовательный и культурный центр Поволжья и Предуралья, столица Удмуртии.

