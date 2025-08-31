Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован

Происшествия

Под Геленджиком недавно завершилась борьба с крупным лесным возгоранием, которое доставило немало хлопот местным властям и жителям.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

Губернатор Краснодарского края проинформировал общественность о полном устранении угрозы, подчеркнув, что оперативные действия спасателей предотвратили дальнейшее распространение огня.

Возгорание началось в ночь на четверг и быстро распространилось из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер. Площадь охваченной территории выросла до 42,4 гектаров, затронув несколько населенных пунктов.

В ответ были задействованы значительные ресурсы: более 500 человек, включая профессионалов из различных служб, трудились круглосуточно, чтобы локализовать и погасить очаги. Техника, включая авиацию, сыграла ключевую роль в тушении, что позволило минимизировать ущерб.

Уточнения

Геленджи́к - город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования "Город-курорт Геленджик".

