Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скажите нет нейтральным обоям: создайте стильный интерьер с яркими акцентами
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики
Брюссель готовится к затягиванию конфликта: последствия для Европы

Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован

0:58
Происшествия

Под Геленджиком недавно завершилась борьба с крупным лесным возгоранием, которое доставило немало хлопот местным властям и жителям.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Губернатор Краснодарского края проинформировал общественность о полном устранении угрозы, подчеркнув, что оперативные действия спасателей предотвратили дальнейшее распространение огня. 

Возгорание началось в ночь на четверг и быстро распространилось из-за неблагоприятных погодных условий, таких как сильный ветер. Площадь охваченной территории выросла до 42,4 гектаров, затронув несколько населенных пунктов.

В ответ были задействованы значительные ресурсы: более 500 человек, включая профессионалов из различных служб, трудились круглосуточно, чтобы локализовать и погасить очаги. Техника, включая авиацию, сыграла ключевую роль в тушении, что позволило минимизировать ущерб.

Уточнения

Геленджи́к - город на юге России, в Краснодарском крае. Административный центр муниципального образования "Город-курорт Геленджик".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Красота и стиль
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица Аудио 
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Наука и техника
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию Аудио 
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком
Экономика и бизнес
Санкции обернулись провалом: Россия бьёт по Польше сыром и молоком Аудио 
Популярное
Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица

В 2025 году уход за бровями станет настоящей наукой. Узнайте, как тренды, такие как Brow Botox и пудровое напыление, изменят ваш взгляд на красоту.

Драматичные брови уходят в прошлое: в 2025 в моде эффект чистого лица
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Ни облегания, ни мешков: джинсы, которые захватят гардеробы всех женщин этой осенью
Зимний салат из кабачков и перца заменяет лечо и поражает ароматом специй
Когда-то глубже Азова в пять раз, сегодня — пустыня: парадокс исчезнувшего моря
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Кошка на пороге — случайность или знак свыше: что на самом деле означает визит незваного гостя
Топливо не нужно: бывший учёный NASA утверждает, что создал двигатель, отрицающий гравитацию
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Такса в лапах льва? Реакция хищника поразила даже сотрудников зоопарка и разошлась по миру
Последние материалы
Скорость урегулирования вышла на новый уровень: Гордон отреагировала на извинения за фейк о своей личной жизни
Велопутешествие по Фюну: замки и сказочник Андерсен
Фальшивые научные публикации: на помощь ученым пришел неожиданный союзник
Леди Гага удивит фанатов ролью в Уэнсдэй: чего ждать от второго сезона
Tiggo 9 обещает комфорт бизнес-класса, но преподносит неожиданные сюрпризы
Кошка дерёт диван? Один неожиданный трюк решит проблему навсегда
Происшествие в Пшадском лесничестве: лесной пожар под Геленджиком ликвидирован
Когда асана становится диалогом: секрет популярности парной практики
Брюссель готовится к затягиванию конфликта: последствия для Европы
Он мягче чёрного, насыщеннее бежевого и роскошнее хаки: фаворит сезона уже в магазинах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.