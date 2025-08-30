Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
КТК подтвердил отсутствие нефтесодержащих пленок в районе Анапы

1:06
Происшествия

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что в результате инцидента с утечкой нефти на их терминале следов загрязнения на черноморском побережье не выявлено.

Розлив нефти
Фото: flickr.com by gambier20, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Розлив нефти

Проверка охватила прибрежную зону от пляжа села Южная Озереевка до пляжей Анапы, включая заповедник Утриш.

Авария произошла в пятницу на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) в Черном море во время перекачки нефти на танкер. В результате причал был временно выведен из эксплуатации, а точный объем разлитой нефти пока устанавливается.

По данным компании, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, угроза возгорания отсутствует, а специалисты продолжают следить за экологической обстановкой.

Представители КТК отметили, что был проведен тщательный осмотр береговой линии, в ходе которого не обнаружили ни нефтяных пятен, ни пленок. Для подтверждения чистоты побережья были сделаны видеозаписи, включающие отзывы местных жителей, которые также не заметили следов загрязнения.

Уточнения

Ю́жная Озере́евка — село в Приморском районе муниципального образования город Новороссийск.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
