КТК подтвердил отсутствие нефтесодержащих пленок в районе Анапы

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сообщил, что в результате инцидента с утечкой нефти на их терминале следов загрязнения на черноморском побережье не выявлено.
Проверка охватила прибрежную зону от пляжа села Южная Озереевка до пляжей Анапы, включая заповедник Утриш.
Авария произошла в пятницу на выносном причальном устройстве (ВПУ-2) в Черном море во время перекачки нефти на танкер. В результате причал был временно выведен из эксплуатации, а точный объем разлитой нефти пока устанавливается.
По данным компании, жертв и пострадавших в результате инцидента нет, угроза возгорания отсутствует, а специалисты продолжают следить за экологической обстановкой.
Представители КТК отметили, что был проведен тщательный осмотр береговой линии, в ходе которого не обнаружили ни нефтяных пятен, ни пленок. Для подтверждения чистоты побережья были сделаны видеозаписи, включающие отзывы местных жителей, которые также не заметили следов загрязнения.
