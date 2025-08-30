Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вы не знали, как открыть капот Smart? Вот секрет, который скрывает этот компактный автомобиль
Они подсвечивают, говорят и управляют музыкой: зеркала, которые делают утро идеальным
Не бойтесь конфликта: что делать, если чужой кондиционер разрушает вам жизнь и фасад
США поставили мир на колени: почему ООН может переехать из Нью-Йорка в Женеву
Секретная операция в Газе: Израиль ликвидирует верхушку ХАМАС
Тьма пришла в Курскую область: 17 тысяч человек остались без света из-за ВСУ
КТК подтвердил отсутствие нефтесодержащих пленок в районе Анапы
Обстрелы, пожары, разрушения: атаки украинских беспилотников на Белгородчину
Свет режет глаза: невестка Валерии раскрыла причину ненависти к себе

Нефтяной апокалипсис отменяется: КТК ликвидировал экологическую бомбу

1:20
Происшествия

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ключевые мероприятия, направленные на устранение последствий разлива нефти, который произошел в районе морского терминала компании.

Волгонефть 212
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Волгонефть 212

Об этом сообщили представители консорциума, уточнив, что инцидент случился накануне во время загрузки нефти на танкер.

По данным компании, 30 августа 2025 года руководство операцией на морском терминале подвело итоги проверки состояния морской поверхности. На основании полученных результатов было принято решение о завершении основных этапов работ, предусмотренных планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти в акватории терминала.

Сотрудники КТК провели тщательный осмотр прибрежной зоны, охватывающей территории от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. В ходе проверки следов нефти или нефтяных пленок обнаружено не было.

Кроме того, в районе морского терминала КТК был отменен режим локальной чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за аварии.

Инцидент с утечкой нефти произошел накануне во время выполнения операций по перекачке нефти на танкер, что потребовало оперативного реагирования со стороны компании.

Уточнения

Ана́па — город на юге России, в Краснодарском крае. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Недвижимость
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис Аудио 
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем
Военные новости
В небе над Венесуэлой зреет шторм: США снова играют с огнем Аудио 
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана
Еда и рецепты
Салат с тунцом, который захочется повторить: четыре ингредиента, а вкус как из ресторана Аудио 
Популярное
Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы

Гролар — гибрид белого и бурого медведя. Он не опаснее других, но сам факт его появления говорит о тревожных изменениях в природе.

Гибридный медведь уже среди нас: почему появление гролара считается тревожным знаком для природы
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
Топ-лайфхак для рук: это упражнение качает бицепс и трицепс одновременно
В Китае предложили закупать российские авиадвигатели, чтобы не зависеть от США
Русский сруб против канадского: почему у нас щели заколачивают по три раза, а там хватает пары дней
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Животное, исчезнувшее из-за крыс и людей, воскресло на скале в океане: чудо или отчаянный сигнал
Маленький балкон — большие возможности: превращаем скучное пространство в стильный оазис
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Учёные заглянули в геном пьющих людей — и увидели то, чего не должно было быть
Последние материалы
Скучные яблоки превращаются в кулинарные сокровища — 7 проверенных идей
Витрины, бриллианты и неожиданный нокаут: боец ММА раздавила арбуз кулаком в магазине
Забытые храмы и руины, которые расскажут вам больше о мире, чем знаменитые достопримечательности
Шкатулка из дуба пролежала тысячу лет под землёй и открыла забытый мир викингов
Секрет ресторанного супа раскрыт: невзрачный корень, который меняет всё
Джон Калшоу сыграет Двенадцатого Доктора в культовом сериале Доктор кто
Электромобили: владельцы раскрывают секрет неиспользованного запаса хода
Пирамиды под прицелом: что на самом деле тренируют в Bright Star
Птицы под защитой Путина: Россия меняет мировые правила игры
Запрещал языки, сжигал людей: логический конец Парубия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.