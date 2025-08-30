Нефтяной апокалипсис отменяется: КТК ликвидировал экологическую бомбу

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил ключевые мероприятия, направленные на устранение последствий разлива нефти, который произошел в районе морского терминала компании.

Об этом сообщили представители консорциума, уточнив, что инцидент случился накануне во время загрузки нефти на танкер.

По данным компании, 30 августа 2025 года руководство операцией на морском терминале подвело итоги проверки состояния морской поверхности. На основании полученных результатов было принято решение о завершении основных этапов работ, предусмотренных планом по предупреждению и ликвидации разливов нефти в акватории терминала.

Сотрудники КТК провели тщательный осмотр прибрежной зоны, охватывающей территории от пляжа села Южная Озереевка до заповедника Утриш и пляжей Анапы. В ходе проверки следов нефти или нефтяных пленок обнаружено не было.

Кроме того, в районе морского терминала КТК был отменен режим локальной чрезвычайной ситуации, введенный ранее из-за аварии.

Инцидент с утечкой нефти произошел накануне во время выполнения операций по перекачке нефти на танкер, что потребовало оперативного реагирования со стороны компании.

