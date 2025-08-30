Супруги чудом выжили: дрон ВСУ взорвался в Белгородской области

В Белгородской области, в селе Ясные Зори, произошел инцидент с участием беспилотного летательного аппарата украинских вооруженных сил, который взорвался рядом с коммерческим объектом.

В результате происшествия пострадали два человека — семейная пара, о чем сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, пострадавшие самостоятельно добрались до областной клинической больницы, где им была оказана медицинская помощь.

У женщины врачи зафиксировали серьезные повреждения: минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и нижних конечностей. У мужчины предварительно диагностировали баротравму. Глава региона добавил, что в настоящее время специалисты продолжают уточнять информацию о последствиях инцидента.

