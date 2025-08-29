Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
17 сёл в огне: Украина развязала террор в Белгородской области

2:17
Происшествия

В пятницу украинские вооружённые силы нанесли удары по 17 населённым пунктам в семи районах Белгородской области, используя артиллерию и беспилотники, в результате чего пострадал человек, а также были повреждены дома, автомобили и инфраструктура, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Артиллерия Вооруженных сил Украины
Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Артиллерия Вооруженных сил Украины

По данным губернатора, в селе Муром Шебекинского городского округа мужчина получил ранения из-за атаки дрона.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги доставили в местную больницу бойцы самообороны. В городе Шебекино из-за удара дрона с видом от первого лица (FPV) загорелась кабина грузовика на стоянке одного из предприятий. В селе Новая Таволжанка того же округа дрон повредил гараж на территории частного домовладения, а само село подверглось обстрелу.

Гладков также отметил, что в Белгородском районе атакам беспилотников подверглись сёла Таврово, Отрадное и посёлок Майский, где пострадали два частных дома, грузовой и легковой автомобили, а также кровля социального объекта.

В Валуйском городском округе дроны атаковали легковой автомобиль в хуторе Рябики, грузовик в селе Тимоново, а в селе Кукуевка произошла детонация беспилотника. В Грайворонском городском округе в селе Почаево с дрона было сброшено взрывное устройство, а в селе Головчино из-за взрыва дрона пострадал фасад жилого дома.

Кроме того, глава региона сообщил, что в посёлке Борисовка дрон взорвался во дворе частного домовладения, в селе Новоалександровка Борисовского района беспилотник ударил по жилому дому, а в хуторе Климовое огонь, вызванный атакой дрона, полностью уничтожил частный дом. В Корочанском районе на трассе Короча — Белгород из-за атаки беспилотника загорелся грузовой автомобиль.

В Волоконовском районе, по словам губернатора, дрон атаковал частный дом в посёлке Волоконовка, ударил по территории предприятия вблизи села Ветчининово, а в хуторе Екатериновка беспилотник повредил автомобиль.

Уточнения

Вячесла́в Влади́мирович Гладко́в — российский государственный и политический деятель. 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
