Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дагестан на пороховой бочке: взрыв на АЗС стал тревожным сигналом
Тревожные звоночки, которые женщины игнорируют годами: о чём на самом деле говорит менструальная боль
Путин ликвидирует слабые звенья: Кремль усиливает хватку на Западе
Что может превратить обычное путешествие в Канаду в настоящее приключение
Армия в плюсе, бюджет в порядке: Белоусов сотворил невозможное
Страна восходящих боевиков: Украина теряет легионы колумбийских наемников
Москва ждала этого момента: США на пороге серьёзного разговора
Анкара ударила по Тель-Авиву: небо в обмен на мир
Трамп нашёл врага №1: он показал зубы администрации Трампа

Разгерметизация, взрыв, расследование: что скрывают дагестанские заправки

Происшествия

В Дагестане начата проверка автозаправочной станции, где произошел взрыв, на предмет соблюдения установленных стандартов и требований, сообщил руководитель региона Сергей Меликов через свой Telegram-канал.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Инцидент случился в пятницу на АЗС, расположенной неподалеку от села Сулевкент в Хасавюртовском районе республики. По информации регионального управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал, однако огонь уничтожил грузовой автомобиль "Камаз" и трактор.

Центр управления регионом уточнил, что персоналу и посетителям заправки удалось вовремя покинуть опасную зону до начала возгорания. Представители районной администрации рассказали, что пожар возник в процессе заправки резервуаров, после чего воспламенение привело к взрыву смеси газа и воздуха.

Глава региона отметил, что причиной аварии стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки топлива. Он добавил, что поддерживает постоянную связь с руководителями ответственных ведомств, чтобы контролировать ход расследования. В настоящее время специалисты выясняют, соблюдались ли на объекте все необходимые нормы безопасности.

Уточнения

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США
Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов
Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда
Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой
Линия фронта в Европе: Россия раскрыла главный план США
За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение
Россия отомстила не только Украине. Российский БЭК ударом по кораблю-разведчику изменил правила игры
Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию
Седина исчезает как туман: одно средство превращает волосы в сияние
Красный флаг, который игнорируют 90% владельцев: почему погоня за хвостом — отчаянный крик о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.