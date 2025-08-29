Разгерметизация, взрыв, расследование: что скрывают дагестанские заправки

В Дагестане начата проверка автозаправочной станции, где произошел взрыв, на предмет соблюдения установленных стандартов и требований, сообщил руководитель региона Сергей Меликов через свой Telegram-канал.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

Инцидент случился в пятницу на АЗС, расположенной неподалеку от села Сулевкент в Хасавюртовском районе республики. По информации регионального управления МЧС, в результате пожара никто не пострадал, однако огонь уничтожил грузовой автомобиль "Камаз" и трактор.

Центр управления регионом уточнил, что персоналу и посетителям заправки удалось вовремя покинуть опасную зону до начала возгорания. Представители районной администрации рассказали, что пожар возник в процессе заправки резервуаров, после чего воспламенение привело к взрыву смеси газа и воздуха.

Глава региона отметил, что причиной аварии стала разгерметизация емкости газовоза во время перекачки топлива. Он добавил, что поддерживает постоянную связь с руководителями ответственных ведомств, чтобы контролировать ход расследования. В настоящее время специалисты выясняют, соблюдались ли на объекте все необходимые нормы безопасности.

Автомоби́льная запра́вочная ста́нция — комплекс оборудования на придорожной территории, предназначенный для заправки топливом транспортных средств.

