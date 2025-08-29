Дагестан на пороховой бочке: взрыв на АЗС стал тревожным сигналом

Руководитель Дагестана Сергей Меликов, комментируя инцидент с взрывом на автозаправочной станции в Хасавюртовском районе, отметил, что ему постоянно предоставляют информацию о результатах инспекций на подобных объектах.

Фото: Freepik by Designed by Freepik АЗС

При этом он выразил обеспокоенность тем, что в ходе проверок выявляются многочисленные нарушения, достигающие сотен случаев.

Инцидент произошел в пятницу, когда на АЗС близ села Сулевкент в Хасавюртовском районе республики начался пожар. По данным регионального управления МЧС, обошлось без жертв и пострадавших, однако огонь уничтожил грузовик "Камаз" и трактор.

Центр управления регионом сообщил, что персонал и посетители заправки успели эвакуироваться до начала возгорания. В администрации района уточнили, что пожар начался во время заправки резервуаров, после чего воспламенение привело к взрыву газовоздушной смеси.

Глава республики подчеркнул, что в этот раз удалось избежать трагедии, но напомнил о прошлых случаях, когда несоблюдение правил безопасности приводило к гибели десятков людей. Он также выразил сожаление по поводу того, что проверки регулярно выявляют сотни нарушений на автозаправках региона.

Уточнения

Серге́й Али́мович Ме́ликов (лезг. Сергей Алиман хва Меликов; род. 12 сентября 1965, Орехово-Зуево, СССР) — российский государственный и военный деятель.

