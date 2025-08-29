Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Махачкале произошёл инцидент с применением травматического оружия у торгового центра, причиной которого стал конфликт из-за взгляда прохожего.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Мигалка

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел по Дагестану Гаяна Гариева через свой Telegram-канал.

Согласно информации ведомства, происшествие случилось в пятницу около 18:30 по московскому времени вблизи ТЦ "Этажи". Супружеская пара проходила мимо, когда взгляд одного из прохожих, направленный на женщину в никабе, показался супругам вызывающим.

Это вызвало недовольство либо у мужа, либо у жены, что привело к словесной перепалке. В ходе ссоры мужчина, почувствовав себя оскорблённым, достал травматический пистолет и произвёл несколько выстрелов. При этом, как уточнили в МВД, стрелявший не попал ни в кого, и точные намерения его действий пока не установлены.

Гариева также отметила, что в результате инцидента никто не пострадал, а конфликт на данный момент удалось приостановить. В Telegram-канале республиканского МВД добавили, что один из участников происшествия был доставлен в отделение полиции, а личность стрелявшего устанавливается, ведётся его розыск.

Уточнения

Махачкала́ — город на юге России (на Кавказе), расположенный на берегу Каспийского моря. Столица Республики Дагестан.

