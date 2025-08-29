Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разгерметизация, взрыв, расследование: что скрывают дагестанские заправки
Дагестан на пороховой бочке: взрыв на АЗС стал тревожным сигналом
Тревожные звоночки, которые женщины игнорируют годами: о чём на самом деле говорит менструальная боль
Путин ликвидирует слабые звенья: Кремль усиливает хватку на Западе
Что может превратить обычное путешествие в Канаду в настоящее приключение
Армия в плюсе, бюджет в порядке: Белоусов сотворил невозможное
Страна восходящих боевиков: Украина теряет легионы колумбийских наемников
Москва ждала этого момента: США на пороге серьёзного разговора
Анкара ударила по Тель-Авиву: небо в обмен на мир

Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой

1:20
Происшествия

В Дагестане начато расследование уголовного дела, связанного с несоблюдением норм промышленной безопасности, после инцидента с взрывом на автозаправочной станции.

МЧС
Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
МЧС

Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошёл в пятницу вблизи села Сулевкент, расположенного в Хасавюртовском районе республики, где загорелась заправка. По информации Главного управления МЧС по Дагестану, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

Центр управления регионом уточнил, что персонал и посетители АЗС смогли вовремя эвакуироваться с территории до начала пожара. В районной администрации рассказали, что возгорание началось в момент перекачки топлива в ёмкость заправки, после чего огонь распространился, что привело к взрыву смеси газа и воздуха.

Следственные органы сообщили, что уголовное дело было открыто по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах. Согласно предварительным данным, на неработающей заправке в процессе перекачки газового топлива в цистерну произошло воспламенение паров, что вызвало пожар и последующий взрыв.

Уточнения

Сулевкент — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Еда и рецепты
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально Аудио 
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам
Правда ТВ
ДНК последнего неандертальца расшифровали: история человечества начала трещать по швам Аудио 
Популярное
Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила

Узнайте, как выбрать идеальный бомбер для осеннего гардероба. Откройте для себя секреты стиля, цвета и сочетаний, которые работают на все случаи жизни.

Этой осенью косухи отправляются в архив: новая кожаная куртка обещает переписать все правила
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Губы против правил: неожиданный тренд, который вытесняет классику
Секрет вечной молодости раскрыт: крем, победивший время, назван лучшим в 2025 году
Мышцы тают, как лёд: одна привычка на кухне способна убить месяцы работы в зале
Тайные операции США в Гренландии: ЕС не дал Дании гарантий безопасности Любовь Степушова Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом Сергей Милешкин Россия теряет Южный Кавказ: украинский сценарий повторяется? Дарья Асламова
Упражнения на пресс не делают талию тоньше — вот что реально работает
Вкус, как в детстве: маринуем помидоры по советскому рецепту — просто и гениально
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Этой осенью штаны становятся шире, чем твои планы на жизнь: 8 моделей, которые будут носить все
Последние материалы
Анкориджский формат: Россия ждёт действий от США
Фасады на кухне теряют блеск? Один простой шаг — и никаких жирных разводов
Словесный конфликт превратился в стрельбу: Махачкала: разборки из-за взгляда
Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой
Линия фронта в Европе: Россия раскрыла главный план США
За гранью усталости: почему обеденный сон в 30 минут — ваше спасение
Россия отомстила не только Украине. Российский БЭК ударом по кораблю-разведчику изменил правила игры
Время Х для стройки Минобороны: Белоусов объявил революцию
Седина исчезает как туман: одно средство превращает волосы в сияние
Красный флаг, который игнорируют 90% владельцев: почему погоня за хвостом — отчаянный крик о помощи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.