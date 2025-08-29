Пожар, взрыв, расследование: АЗС в Дагестане стала ловушкой

В Дагестане начато расследование уголовного дела, связанного с несоблюдением норм промышленной безопасности, после инцидента с взрывом на автозаправочной станции.

Об этом сообщили представители пресс-службы регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошёл в пятницу вблизи села Сулевкент, расположенного в Хасавюртовском районе республики, где загорелась заправка. По информации Главного управления МЧС по Дагестану, в результате происшествия никто не пострадал и не погиб.

Центр управления регионом уточнил, что персонал и посетители АЗС смогли вовремя эвакуироваться с территории до начала пожара. В районной администрации рассказали, что возгорание началось в момент перекачки топлива в ёмкость заправки, после чего огонь распространился, что привело к взрыву смеси газа и воздуха.

Следственные органы сообщили, что уголовное дело было открыто по статье, предусматривающей ответственность за нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах. Согласно предварительным данным, на неработающей заправке в процессе перекачки газового топлива в цистерну произошло воспламенение паров, что вызвало пожар и последующий взрыв.

Уточнения

Сулевкент — село в Хасавюртовском районе Дагестана Россия

