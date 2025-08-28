102 дрона за ночь: Россия отражает массовую атаку с воздуха

Утром в Татарстане вновь объявили режим повышенной готовности из-за угрозы, связанной с беспилотными летательными аппаратами, а также временно ограничили полёты над Казанью.
Об этом сообщает издание inkazan.ru, освещающее события в республике.
На рассвете жителей региона предупредили о введении режима "Беспилотная опасность" через экстренное оповещение. В ответ на это руководство международного аэропорта Казани оперативно активировало план "Ковер", который предусматривает запрет на взлёт и посадку самолётов.
Спустя полтора часа ограничения были частично сняты, но рейсы, запланированные на это время, пришлось перенаправить на запасные аэродромы. В Росавиации заверили, что все необходимые меры были приняты для обеспечения безопасности авиаперелётов, подчеркнув, что эта задача остаётся приоритетной. После отмены режима жителям региона восстановили доступ к мобильному интернету.
Ситуация в соседней Самарской области оказалась более напряжённой. Там российские военные перехватили и уничтожили 21 беспилотник.
Губернатор области Вячеслав Федорович призвал граждан воздержаться от публикации в социальных сетях фотографий и видеозаписей, связанных с беспилотниками, отметив, что такие действия могут быть полезны противнику. Кроме того, из-за падения одного из аппаратов вблизи железнодорожной станции Кряж было временно приостановлено движение поездов между Самарой и Сызранью. Инцидент привёл к повреждению контактной сети, что вызвало серьёзные сбои в расписании.
Представители Куйбышевской железной дороги сообщили, что задержки затронули шесть регулярных и четыре пригородных поезда, а три маршрута пришлось полностью отменить. Несмотря на снятие экстренных мер, жители региона продолжали жаловаться на перебои с мобильной связью.
Министерство обороны России предоставило официальные данные о ночной операции по нейтрализации угроз. Всего за ночь в различных частях страны было уничтожено 102 беспилотных аппарата. Наибольшее количество — 22 — ликвидировали над Чёрным морем. В Самарской области сбили 21 аппарат, в Краснодарском крае — 18, а в Крыму — 11. По три беспилотника были уничтожены в Воронежской и Саратовской областях, два — в Волгоградской, и один — над Азовским морем.
