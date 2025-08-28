Новая схема мошенничества по телефону: как не лишиться всего из-за одного звонка?

Появилась новая схема мошенничества с имитацией звонка от Роскомнадзора.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина разочарован после мошенничества

Аферисты, представляясь службой доставки, а потом уже сотрудниками ведомства, узнают у россиян личные данные.

"Я был на работе, когда мне поступил звонок, якобы от службы доставки. Я им сказал, что сейчас не могу принять заказ. Мне в тот момент нужно было ехать на работу. Они мне сказали, что вышлют номер заказа, и я должен назвать его последние четыре цифры. В этот момент я понял, что это мошенники", — рассказал новосибирец Юрий Турцев, который едва не попался на уловку аферистов.

Он не сообщил им код, тогда тут же в трубке прозвучало предупреждение: "Роскомнадзор заблокировал звонок в связи с тем, что это мошенничество".

Потом Юрию поступил второй звонок, на этот раз якобы от сотрудника Роскомнадзора. Мошенник пытался войти в доверие, упоминая о заблокированном звонке. Аферист пытался узнать личные данные, чтобы якобы поменять пароль на Госуслугах, пишет Om1 Новосибирск.

