Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой

Днём 25 августа в районе села Варваровка, недалеко от Анапы, произошло возгорание лесного массива. По данным краевого лесопожарного центра, огонь быстро распространился: с 1,5 га в течение суток площадь пожара увеличилась до 7,3 га, а к утру следующего дня достигла 11,2 га.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Казаки тушат лесной пожар под Анапой

Более 50 казаков участвуют в тушении пожара

С первых часов происшествия в борьбу с огнём включились свыше 50 казаков Анапского районного казачьего общества. Их действия координирует атаман РКО Кирилл Тишевецкий. Вместе с ними на месте работают сотрудники МЧС, специалисты экстренных служб и более ста пожарных.

Работа осложнена рельефом и погодными условиями

Операция по тушению осложняется горным рельефом, труднодоступной местностью и ветреной погодой. Несмотря на это, участники продолжают активные действия по локализации и ликвидации огня.

Применяется авиация: задействован вертолёт Ми-8

Для борьбы с огнём привлекли авиацию — над очагами возгорания работает вертолёт Ми-8 МЧС России, выполняющий сбросы воды на наиболее опасные участки.

Очаг локализован, продолжается ликвидация последствий

По состоянию на утро 27 августа, очаг возгорания локализован на площади около 11,2 га. Проводится комплекс мероприятий по полной ликвидации лесного пожара. Ситуация остаётся под контролем, спасательные службы и казаки продолжают работу в круглосуточном режиме.