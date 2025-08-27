Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой

Днём 25 августа в районе села Варваровка, недалеко от Анапы, произошло возгорание лесного массива. По данным краевого лесопожарного центра, огонь быстро распространился: с 1,5 га в течение суток площадь пожара увеличилась до 7,3 га, а к утру следующего дня достигла 11,2 га.
С первых часов происшествия в борьбу с огнём включились свыше 50 казаков Анапского районного казачьего общества. Их действия координирует атаман РКО Кирилл Тишевецкий. Вместе с ними на месте работают сотрудники МЧС, специалисты экстренных служб и более ста пожарных.
Операция по тушению осложняется горным рельефом, труднодоступной местностью и ветреной погодой. Несмотря на это, участники продолжают активные действия по локализации и ликвидации огня.
Для борьбы с огнём привлекли авиацию — над очагами возгорания работает вертолёт Ми-8 МЧС России, выполняющий сбросы воды на наиболее опасные участки.
По состоянию на утро 27 августа, очаг возгорания локализован на площади около 11,2 га. Проводится комплекс мероприятий по полной ликвидации лесного пожара. Ситуация остаётся под контролем, спасательные службы и казаки продолжают работу в круглосуточном режиме.
