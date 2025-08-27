Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите густые волосы? Перестаньте делать эту ошибку после душа
Как стать другом своей коробки передач и не превращать её в пенсионера — паркуемся правильно
Питомца развернут на регистрации: какие породы никогда не пустят в салон
Самая опасная привычка хозяек: проверьте, не делаете ли вы это с едой
Упражнения без завтрака: опасные последствия, о которых молчат тренеры
Баррели нефти решают судьбы: как распределены главные богатства планеты
Цены в Лас-Вегасе выходят из-под контроля: чем обернулся скандал с водой за 26 долларов
Кофейная гуща оживляет сад: листья пьют эспрессо, а цветы требуют добавки
Французский офицер в Киеве: как НАТО всё глубже втягивается в конфликт

Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой

1:50
Происшествия

Днём 25 августа в районе села Варваровка, недалеко от Анапы, произошло возгорание лесного массива. По данным краевого лесопожарного центра, огонь быстро распространился: с 1,5 га в течение суток площадь пожара увеличилась до 7,3 га, а к утру следующего дня достигла 11,2 га.

Казаки тушат лесной пожар под Анапой
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Казаки тушат лесной пожар под Анапой

Более 50 казаков участвуют в тушении пожара

С первых часов происшествия в борьбу с огнём включились свыше 50 казаков Анапского районного казачьего общества. Их действия координирует атаман РКО Кирилл Тишевецкий. Вместе с ними на месте работают сотрудники МЧС, специалисты экстренных служб и более ста пожарных.

Работа осложнена рельефом и погодными условиями

Операция по тушению осложняется горным рельефом, труднодоступной местностью и ветреной погодой. Несмотря на это, участники продолжают активные действия по локализации и ликвидации огня.

Применяется авиация: задействован вертолёт Ми-8

Для борьбы с огнём привлекли авиацию — над очагами возгорания работает вертолёт Ми-8 МЧС России, выполняющий сбросы воды на наиболее опасные участки.

Очаг локализован, продолжается ликвидация последствий

По состоянию на утро 27 августа, очаг возгорания локализован на площади около 11,2 га. Проводится комплекс мероприятий по полной ликвидации лесного пожара. Ситуация остаётся под контролем, спасательные службы и казаки продолжают работу в круглосуточном режиме.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
Новости спорта
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала Аудио 
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы
Еда и рецепты
Зелёный перец превратится в алый за считанные дни: хитрость, о которой молчат продавцы Аудио 
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире
Садоводство, цветоводство
Секрет идеального хранения гладиолусов зимой: луковицы не прорастают и не усыхают даже в квартире Аудио 
Популярное
Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже

Маникюр-глазурь снова в центре внимания: 5 идей с «сахарным» блеском помогут сделать ногти стильными и яркими в осеннем сезоне.

Осень-2025 под блеском глазури: маникюр, который делает образ дороже
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Система против махновщины: российская армия учится на ошибках и удивляет ВСУ
Собственный вес — самый честный тренер: золотая пятёрка упражнений качает мышцы быстрее спортзала
То, над чем смеялись раньше, теперь на подиумах: тренд на некрасивое захватил моду
Алиев раскрыл секреты своей русофобии с уверенностью, что Москва простит Любовь Степушова Трамп на Аляске: что произошло за три часа между мировыми лидерами Юрий Бочаров Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин
Артефакт, который не должен существовать: отпечаток оказался слишком совершенным для Средневековья
Простая заливка, а вкус будто из ресторана: овощная заготовка на зиму с изюминкой
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Холодильник без фреона выходит на сцену — эффективность выросла на три четверти
Последние материалы
В Госдуме выразили сожаление из-за слов Алиева по поводу отношений с РФ
SWISS First Grand Suite: полет фантазии или реальность для избранных
Создатель саундтрека к Звёздным войнам выступил с откровением: я никогда не любил музыку из кино
Стёкла сияют, соседи завидуют: неожиданное средство работает лучше всего
ЕС уступил давлению и готовится отменить все пошлины на американские промтовары
Когда охотник становится жертвой: кто опаснее косатки в океане
Казаки и экстренные службы борются с крупным лесным пожаром под Анапой
Венгрия — пешка или игрок? Орбан делает ход под давлением Трампа
Когда сиденье важнее двигателя: как Volvo научила нас любить комфорт
Заготовка с секретом: баклажаны, вкус которых удивит зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.