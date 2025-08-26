Смерть за рулём: автобус без водителя врезался в иномарки в Новосибирске

В Новосибирске произошёл инцидент с участием рейсового автобуса, водитель которого умер во время выполнения маршрута, после чего транспортное средство столкнулось с тремя припаркованными автомобилями.

Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По предварительным данным, происшествие случилось в 07:50 утра в Ленинском районе города, вблизи дома №30 по улице Титова. Водитель, мужчина 1969 года рождения, управлял автобусом марки "Нефаз", следовавшим по маршруту №60.

В какой-то момент он потерял управление, и автобус врезался в три припаркованные иномарки: Toyota Mark, Cherry Tiggo и Volkswagen Polo.

Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель скончался на месте аварии, а точные причины его смерти предстоит установить медицинским специалистам. Пассажиры, находившиеся в автобусе, не получили травм. В момент столкновения в повреждённых автомобилях не было ни водителей, ни пассажиров. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все детали и обстоятельства случившегося.

