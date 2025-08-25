Торговлю личными данными россиян пресекли: кто пользовался нелегальным сервисом

В России сотрудники МВД раскрыли большую схему торговли личными данными граждан.

Мошенник

Организаторы работы онлайн-сервиса, который предоставлял доступ к персональным данным, будут наказаны. Их уже задержали.

Доход от этого нелегального сервиса превысил 66 миллионов рублей.

Сервис собирал и распространял информацию, которая утекла из различных организаций.

Пользователи сервиса могли получить подробные досье, включающие паспортные и анкетные данные, адреса проживания, сведения о трудоустройстве, доходах и кредитной истории. Иногда месячная оплата превышала миллион рублей, пишет Петербург2.

В основном нелегальным сервисом пользовались частные детективы, коммерческие структуры, коллекторы, а мошенники, использовавшие полученные данные для хищения средств у населения.