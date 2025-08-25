Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Абрикосы могут вызвать аллергическую реакцию у людей с аллергией на пыльцу
Что такое шоколадная киста? Вот что нужно знать о заболевании Бинди Ирвин
Первый кадр за год: Елена Темникова заинтриговала фанатов своим возвращением
Выкопайте неморозоустойчивые сорта хризантем и храните в погребе зимой
Зоопсихологи не рекомендуют дарить животных в качестве подарка на праздники
Сентябрь подорожал: какие школьные товары в 2025 году бьют по кошельку родителей сильнее всего
Яна Рудковская назвала Диму Билана преемником Валерия Леонтьева
Магазины часто продают окрашенный мел под видом гималайской соли
Тело меняется после 50 лет: пилатес отлично помогает для уверенности и спокойствия

Торговлю личными данными россиян пресекли: кто пользовался нелегальным сервисом

0:56
Происшествия

В России сотрудники МВД раскрыли большую схему торговли личными данными граждан.

Мошенник
Фото: unsplash.com by Azamat E is licensed under Free to use under the Unsplash License
Мошенник

Организаторы работы онлайн-сервиса, который предоставлял доступ к персональным данным, будут наказаны. Их уже задержали.

Доход от этого нелегального сервиса превысил 66 миллионов рублей.

Сервис собирал и распространял информацию, которая утекла из различных организаций.

Пользователи сервиса могли получить подробные досье, включающие паспортные и анкетные данные, адреса проживания, сведения о трудоустройстве, доходах и кредитной истории. Иногда месячная оплата превышала миллион рублей, пишет Петербург2.

В основном нелегальным сервисом пользовались частные детективы, коммерческие структуры, коллекторы, а мошенники, использовавшие полученные данные для хищения средств у населения.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров
Домашние животные
Лиоплевродон — крупнейший морской хищник Юрского периода длиной до 25 метров Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Рост цен, налогов, протесты: британцы недовольны расходами правительства на Украину Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Последние материалы
Забудьте про стресс: этот необычный перекус может улучшить сон и снять напряжение
ДНК-тест выявляет, у каких детей повышен риск ожирения во взрослом возрасте
Трамп поддерживает Кигана Брэдли, капитана Кубка Райдера, который должен принять важное решение
Торговлю личными данными россиян пресекли: кто пользовался нелегальным сервисом
Когда кажется, что это сон: три места, где природа и люди создали невозможное
Слабые пряди или стальной каркас? Уход, который решает исход битвы
Венгрия и Латвия вошли в тройку стран с самыми опасными шоссе
Единственный в мире корги-полицейский завершил службу по поиску наркотиков
Исповедь Айзы в интервью Собчак: я весила 30 кг и кричала, что умираю
Зелёный чай, смузи и кокосовая вода названы источниками красоты и энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.