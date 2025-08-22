Узлы связи мошенников, которые похищали деньги у россиян, накрыли в Крыму

Мошеннические узлы связи пресекли в Крыму

Сотрудники ФСБ и МВД в Крыму нашли группу мошенников, которая под управлением украинских кураторов организовала работу сети узлов связи, чтобы вымогать деньги у россиян.

Преступников поймали. Эти узлы связи использовали украинские колл-центры. Двое организаторов преступной группы сейчас задержаны. Они отвечали за бесперебойное функционирование оборудования узлов связи, закупали сим-карты, которые меняли ежедневно, сообщает "Царьград".

Сотрудники силовых ведомств полуострова призвали жителей России быть более бдительными и осторожными.

