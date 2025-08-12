Медузы не дали работать французской атомной электростанции

Из-за медуз на французской атомной электростанции перестали работать четыре двигателя.
"Остановки были вызваны массовым и непредсказуемым скоплением медуз в фильтрационных барабанах насосных станций в неядерной части объекта", — сказано в сообщении компании.
Важно, что безопасности ядерного объекта ничего не угрожает.
Оказалось, по словам экспертов, что мёртвые медузы, застрявшие в трубах, превратились в гель и прошли сквозь фильтры. Из-за этого и появились проблемы в более глубоких частях системы.
