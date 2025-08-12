Преступление помог раскрыть попугай: как птица сдала наркоторговцев

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Происшествия

В британском графстве Ланкашир почти на 20 лет посадили 35-летнего Адама Гарнетта, который занимался поставками наркотика класса А, будучи в колонии по другому делу. Интересно, что его сдал попугай.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
В квартире преступника птица по кличке Манго постоянно твердила "два по цене 25". Оказалось, это было кодовое слово, используемое при продаже наркотиков, что заинтересовало полицию во время обысков. А в смартфоне любовницы законченного нашли видео, на которых запечатлены запрещенные вещества и деньги за них.

В камере у Адама оказалось несколько мобильных телефонов и Wi-Fi-роутеры, что позволяло поддерживать связь с другими участниками ОПГ. Всех участников задержали.

 Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

