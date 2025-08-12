Преступление помог раскрыть попугай: как птица сдала наркоторговцев

В британском графстве Ланкашир почти на 20 лет посадили 35-летнего Адама Гарнетта, который занимался поставками наркотика класса А, будучи в колонии по другому делу. Интересно, что его сдал попугай.
В квартире преступника птица по кличке Манго постоянно твердила "два по цене 25". Оказалось, это было кодовое слово, используемое при продаже наркотиков, что заинтересовало полицию во время обысков. А в смартфоне любовницы законченного нашли видео, на которых запечатлены запрещенные вещества и деньги за них.
В камере у Адама оказалось несколько мобильных телефонов и Wi-Fi-роутеры, что позволяло поддерживать связь с другими участниками ОПГ. Всех участников задержали.
