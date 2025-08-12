Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тревога в Татарстане: подробности атак БПЛА ВСУ

В Татарстане задержаны десятки авиарейсов из-за угрозы атак беспилотников
Происшествия

Жители Татарстана всё чаще начинают утро с тревожных новостей.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

Материал об этом публиковало издание inkazan.ru. Утром 12 августа в республике вновь заговорили об угрозе атак беспилотников, о чём население проинформировали через приложение МЧС.

На этот раз уведомление пришло позже обычного — в 07:25, хотя ранее подобные сообщения рассылались в предрассветные часы, между тремя и пятью утра.

Ситуация начала накаляться, когда спустя почти час ведомство сообщило о возможной атаке беспилотников на крупные города региона, включая Казань, Нижнекамск, Елабугу, Набережные Челны и Альметьевск. Граждан призвали немедленно позаботиться о своей безопасности: укрыться в подвалах или паркингах, избегать окон и сохранять бдительность.

Вскоре после объявления режима повышенной опасности в Казани был введён план "Ковер", что означало закрытие воздушного пространства над городом. Представитель Росавиации подтвердил эту информацию, уточнив, что ограничения затронули работу международного аэропорта Казани.

На онлайн-табло воздушной гавани появились данные о задержках рейсов из Стамбула, Батуми, Екатеринбурга, Горно-Алтайска, Шарм-эль-Шейха, Москвы и Санкт-Петербурга. Некоторые авиакомпании, например, "Аэрофлот", приняли решение полностью отменить вылеты, в частности, рейс в московский аэропорт Шереметьево. Прибытие самолётов из Кемерово, Москвы, Душанбе и Красноярска также было отложено, в ряде случаев — на два часа и более.

Позже стало известно, что ограничения на полёты ввели и в аэропорту Нижнекамска, а также в воздушном пространстве над соседними регионами — Самарой, Ульяновском и Оренбургом. В аэропорту Бегишево сообщили о переносе рейсов в Москву и Сочи: вылет в столицу, запланированный на 08:45, отложили на два часа, а рейс в Сочи, намеченный на 18:30, задержали на полчаса.

Тем временем в Казани начали звучать тревожные сигналы. В социальных сетях появились сообщения о гуле, напоминающем сирены, в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах города.

По мнению местных жителей, предприятия могли активировать системы оповещения, чтобы эвакуировать сотрудников. Источники подтвердили, что в промышленных зонах, даже в центре столицы Татарстана, работников переводили в безопасные места, подчёркивая, что это не учебная тревога. Аналогичные меры безопасности были приняты в Нижнекамске и Елабуге, где, по данным местных каналов, в промышленных районах объявили максимальный уровень опасности.

В Нижнекамске, как сообщил глава района, сработала система оповещения через домофоны, предупреждая об угрозе атаки беспилотников, а двери подъездов автоматически открылись для быстрого доступа в укрытия. Власти Альметьевска, в свою очередь, заверили, что ситуация находится под контролем, а все службы переведены в режим повышенной готовности, призвав жителей сохранять спокойствие.

На фоне событий в Татарстане стало известно, что ночью атаки беспилотников затронули Ростовскую область и Ставропольский край. После четырёх утра, предположительно, целью стали и другие регионы Поволжья. В Ульяновской области также объявили режим повышенной опасности, предупредив жителей о возможном отключении мобильного интернета. Позже губернатор региона сообщил, что в Чердаклинском и Мелекесском районах, на границе с Татарстаном, средствами ПВО были уничтожены два беспилотника, а пострадавших и разрушений удалось избежать. К 9:40 утра Минобороны уточнило, что над областью сбили уже три дрона.

Соседние регионы пока не сообщают о новых инцидентах, хотя накануне атака произошла в Нижегородской области, где погиб один из работников промышленного предприятия. В Татарстане же предыдущий день также прошёл в напряжённой обстановке: действовали режимы повышенной опасности и ограничения на полёты, что привело к задержкам рейсов из Москвы, Сочи, Новосибирска и других городов, хотя падений беспилотников зафиксировано не было.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат — летательный аппарат без экипажа на его борту, который предназначен для управляемых или неуправляемых полетов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
