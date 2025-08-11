Секретная схема на миллионы: как мигранты обманывали Госуслуги

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Петербурге пресечена деятельность канала нелегальной миграции через Госуслуги
Происшествия

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы ликвидировали масштабную схему, позволявшую иностранцам незаконно находиться на территории России.

Рабочие на стройке
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Рабочие на стройке

По информации, предоставленной представителем Министерства внутренних дел, в результате операции были задержаны шестеро жителей города и области, которые, предположительно, помогли легализовать пребывание более чем пяти тысячам мигрантов. Материал об этом публикует Царьград. 

Как сообщили в ведомстве, оперативники, специализирующиеся на противодействии преступлениям в сфере информационных технологий, установили, что подозреваемые использовали личные данные россиян для доступа к их учётным записям на государственном портале. Через эти аккаунты они оформляли фиктивную регистрацию иностранцев, причём одна учётная запись могла быть использована для постановки на учёт до трёх сотен человек. Всего было выявлено около ста таких взломанных профилей.

Следствие установило, что схема действовала с начала 2023 года. Для привлечения клиентов организаторы создали более трёх сотен каналов в мессенджере Telegram, а также активно работали в местах, где обычно собираются мигранты, предлагая свои услуги за три тысячи рублей с человека. За время существования схемы её организаторы, по предварительным подсчётам, получили доход в размере около двадцати миллионов рублей.

В ходе проведённых обысков у задержанных были изъяты различные предметы, подтверждающие их противоправную деятельность: техника, фальшивые документы, печати государственных органов, а также банковские карты и SIM-карты, использовавшиеся в схеме. В отношении подозреваемых начато уголовное расследование, им вменяются преступления, связанные с организацией незаконного пребывания иностранцев в стране.

Уточнения

"Госуслуги" - справочно-информационный интернет-портал.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
