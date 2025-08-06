Дагестанский чиновник провернул аферу на 100 млрд: как он смог забрать у РФ нефтебазу

Чиновник из Дагестана отобрал у государства нефтебазу — силовики штурмовали дворец Магомедова

Высокопоставленный чиновник из Дагестана забрал нефтебазу у государства. Аферу на 100 млрд рублей разоблачили, у причастных проведены обыски и арестовано имущество.

Фото: commons.wikimedia.org by Елена1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Наручники

Силовики "штурмовали" дворец бывшего госсекретаря Магомеда-Султана Магомедова.

Как пишет "Царьград", он причастен к незаконному отчуждению предприятия. Он помогал перевести актив из федеральной собственности в республиканскую, после чего комплекс был продан аффилированным структурам практически за бесценок.

В ходе расследования также арестовали имущество фигурантов на сумму более 3 миллиардов рублей, включая денежные средства и ценные вещи.

Уточнения

Дагеста́н официально Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.