Дагестанский чиновник провернул аферу на 100 млрд: как он смог забрать у РФ нефтебазу

Высокопоставленный чиновник из Дагестана забрал нефтебазу у государства. Аферу на 100 млрд рублей разоблачили, у причастных проведены обыски и арестовано имущество.
Силовики "штурмовали" дворец бывшего госсекретаря Магомеда-Султана Магомедова.
Как пишет "Царьград", он причастен к незаконному отчуждению предприятия. Он помогал перевести актив из федеральной собственности в республиканскую, после чего комплекс был продан аффилированным структурам практически за бесценок.
В ходе расследования также арестовали имущество фигурантов на сумму более 3 миллиардов рублей, включая денежные средства и ценные вещи.
Дагеста́н официально Респу́блика Дагеста́н, — субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью Северо-Кавказского экономического района.
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