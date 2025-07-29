Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Из деревянного сарая в роскошный дом: как семья создала идеальный уголок без строительных компаний
Мусаев разгневан после поражения Краснодара в Кубке России: забудьте о чемпионстве
Как безопасно заправлять автомобиль: самые распространённые ошибки водителей на АЗС
Проблемные вещи для самолета: что не стоит носить в ходе полета
Адвокат Прилучного Оксана Даниелова создала центр защиты прав пациентов после смерти мужа
Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой выросла до $73,06 за баррель
Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом
Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix

Ночь ужаса в Придорожном: пожар стер шесть домов в пыль

Пожар в жилом районе под Самарой: сгорели шесть домов-самостроев
1:05
Происшествия

В Самарской области разгорелась масштабная борьба с огнём, который охватил сразу несколько жилых строений и хозяйственных построек.

Пожарный
Фото: t.me/mchs_official by МЧС России
Пожарный

Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Пожар вспыхнул поздно вечером в Волжском районе, в жилом массиве Яицкое, в посёлке Придорожный на улице Каширской, 21. Сигнал о возгорании поступил в 23:51 по местному времени. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя распространилось на шесть жилых домов, возведённых без официального разрешения, а также на прилегающие надворные постройки. Общая площадь, охваченная огнём, достигла примерно одной тысячи квадратных метров.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации возгорания задействовали значительные силы: 84 человека и 25 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.

Уточнения

Придоро́жный — посёлок в Волжском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Лопатино.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года

"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.

Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине Любовь Степушова Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом
Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix
Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом
Нестандартная фигура — не проблема! Узнайте, как выбрать стильную одежду, которая будет идеально сидеть
Певицу Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск за высказывание об Украине
Зоологи рассказали, что означает положение ушей у кошек
30 июля: День дружбы, лягушачий дождь и Санта-Барбара
Три часа в день перед телевизором повышают смертность — по данным научных исследований
Пожар в жилом районе под Самарой: сгорели шесть домов-самостроев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.