Ночь ужаса в Придорожном: пожар стер шесть домов в пыль

Пожар в жилом районе под Самарой: сгорели шесть домов-самостроев

1:05 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Самарской области разгорелась масштабная борьба с огнём, который охватил сразу несколько жилых строений и хозяйственных построек.

Фото: t.me/mchs_official by МЧС России Пожарный

Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

Пожар вспыхнул поздно вечером в Волжском районе, в жилом массиве Яицкое, в посёлке Придорожный на улице Каширской, 21. Сигнал о возгорании поступил в 23:51 по местному времени. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя распространилось на шесть жилых домов, возведённых без официального разрешения, а также на прилегающие надворные постройки. Общая площадь, охваченная огнём, достигла примерно одной тысячи квадратных метров.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации возгорания задействовали значительные силы: 84 человека и 25 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.

Уточнения

Придоро́жный — посёлок в Волжском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Лопатино.

