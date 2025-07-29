Ночь ужаса в Придорожном: пожар стер шесть домов в пыль

В Самарской области разгорелась масштабная борьба с огнём, который охватил сразу несколько жилых строений и хозяйственных построек.
Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС России.
Пожар вспыхнул поздно вечером в Волжском районе, в жилом массиве Яицкое, в посёлке Придорожный на улице Каширской, 21. Сигнал о возгорании поступил в 23:51 по местному времени. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя распространилось на шесть жилых домов, возведённых без официального разрешения, а также на прилегающие надворные постройки. Общая площадь, охваченная огнём, достигла примерно одной тысячи квадратных метров.
К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Для ликвидации возгорания задействовали значительные силы: 84 человека и 25 единиц спецтехники. В настоящее время специалисты выясняют, что стало причиной инцидента.
Придоро́жный — посёлок в Волжском районе Самарской области. Входит в состав сельского поселения Лопатино.
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