Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мусаев разгневан после поражения Краснодара в Кубке России: забудьте о чемпионстве
Как безопасно заправлять автомобиль: самые распространённые ошибки водителей на АЗС
Проблемные вещи для самолета: что не стоит носить в ходе полета
Адвокат Прилучного Оксана Даниелова создала центр защиты прав пациентов после смерти мужа
Стоимость фьючерсов на Brent с поставкой выросла до $73,06 за баррель
Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом
Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix
Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом

Ночная адская атака: 50 квартир уничтожены, люди в шоке — подробности удара ВСУ

Атака БПЛА на Сальск: разрушения, жертвы и последствия
1:54
Происшествия

В результате ночного нападения беспилотных летательных аппаратов на город Сальск в Ростовской области серьёзно пострадали жилые дома, инфраструктура и транспортные объекты.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, который лично посетил место происшествия для оценки масштабов разрушений.

По данным властей, удар затронул более 50 квартир в одном из многоквартирных домов, где в большинстве случаев были выбиты окна. Всего пострадали 10 жилых многоэтажек, 11 частных домов, несколько нежилых строений и два автомобиля. Врио губернатора сообщил, что в результате атаки погибли три человека: двое сотрудников Росгвардии, занимавшихся разминированием, и один местный житель. Семьям погибших будет оказана финансовая помощь.

Кроме того, серьёзный ущерб был нанесён железнодорожной инфраструктуре. На станции в Сальске временно приостанавливали движение поездов, но к середине дня его удалось частично восстановить, используя временную схему. Полное восстановление путей планируется завершить к утру 30 июля. Пассажирам задерживающихся поездов предоставляют воду и еду.

На момент вечера 29 июля в микрорайоне Новосальск без электричества оставались почти три тысячи человек.

Врио губернатора подчеркнул, что для скорейшего устранения последствий созданы специальные комиссии, которые должны в течение трёх дней обследовать все повреждённые объекты, а в течение двух недель выплатить компенсации за утраченное имущество. Он также отметил, что из-за возможных дождей восстановительные работы необходимо провести в кратчайшие сроки, начиная с наиболее пострадавших зданий.

Уточнения

Сальск — город в России, административный центр Сальского района Ростовской области, образует Сальское городское поселение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года

"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.

Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Оружие Путина - молчание. Теперь и на Западе знают, чем закончится война на Украине Любовь Степушова Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Водоросли из Азии угрожают биоразнообразию Испании: учёные бьют тревогу
Научное открытие: смех улучшает здоровье сердца и помогает бороться со стрессом
Меган Маркл в поиске новых проектов после завершения контракта с Netflix
Лишь 4 ингредиента: создаём натурпродукт с нежным вкусом
Нестандартная фигура — не проблема! Узнайте, как выбрать стильную одежду, которая будет идеально сидеть
Певицу Лайму Вайкуле могут объявить в международный розыск за высказывание об Украине
Зоологи рассказали, что означает положение ушей у кошек
30 июля: День дружбы, лягушачий дождь и Санта-Барбара
Три часа в день перед телевизором повышают смертность — по данным научных исследований
Пожар в жилом районе под Самарой: сгорели шесть домов-самостроев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.