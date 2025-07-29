Ночная адская атака: 50 квартир уничтожены, люди в шоке — подробности удара ВСУ

Атака БПЛА на Сальск: разрушения, жертвы и последствия

1:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате ночного нападения беспилотных летательных аппаратов на город Сальск в Ростовской области серьёзно пострадали жилые дома, инфраструктура и транспортные объекты.

Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ БПЛА R18 ВСУ

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь, который лично посетил место происшествия для оценки масштабов разрушений.

По данным властей, удар затронул более 50 квартир в одном из многоквартирных домов, где в большинстве случаев были выбиты окна. Всего пострадали 10 жилых многоэтажек, 11 частных домов, несколько нежилых строений и два автомобиля. Врио губернатора сообщил, что в результате атаки погибли три человека: двое сотрудников Росгвардии, занимавшихся разминированием, и один местный житель. Семьям погибших будет оказана финансовая помощь.

Кроме того, серьёзный ущерб был нанесён железнодорожной инфраструктуре. На станции в Сальске временно приостанавливали движение поездов, но к середине дня его удалось частично восстановить, используя временную схему. Полное восстановление путей планируется завершить к утру 30 июля. Пассажирам задерживающихся поездов предоставляют воду и еду.

На момент вечера 29 июля в микрорайоне Новосальск без электричества оставались почти три тысячи человек.

Врио губернатора подчеркнул, что для скорейшего устранения последствий созданы специальные комиссии, которые должны в течение трёх дней обследовать все повреждённые объекты, а в течение двух недель выплатить компенсации за утраченное имущество. Он также отметил, что из-за возможных дождей восстановительные работы необходимо провести в кратчайшие сроки, начиная с наиболее пострадавших зданий.

Уточнения

Сальск — город в России, административный центр Сальского района Ростовской области, образует Сальское городское поселение.

