Сел за руль и убил друга: 13-летний мальчик устроил ДТП насмерть

В Саратовской области произошло трагическое ДТП, в котором автомобиль, за рулем которого находился 13-летний подросток, врезался в дерево. В результате аварии погиб 14-летний пассажир, а юный водитель был доставлен в больницу.
Об этом сообщили представители региональной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, инцидент случился в Базарно-Карабулакском районе, в селе Старые Бурасы, напротив дома №40 по улице Молодежная, около 16:45 по местному времени. Подросток, управлявший автомобилем "Лада Приора", не справился с управлением, что привело к столкновению с деревом.
Следственное управление Следственного комитета РФ по Саратовской области начало проверку обстоятельств происшествия.
На снимках, опубликованных ведомством в Telegram-канале, видно, что белый легковой автомобиль получил серьезные повреждения, особенно в передней части, после лобового удара о дерево.
Прокуратура региона также приступила к расследованию инцидента. В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что по указанию прокурора области Сергея Филипенко районная прокуратура проводит проверку, в рамках которой будет дана оценка соблюдению законодательства о предотвращении правонарушений среди несовершеннолетних. В случае выявления нарушений будут приняты соответствующие меры реагирования.
Старые Бурасы — село в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области. Расположено на реке Медведица, в 36 км от районного центра. В 7 км от села расположена железнодорожная станция Бурасы.
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