Огонь пожирает всё: в Ленобласти горит гигантский ангар

Крупный пожар в Ленинградской области: горит ангар площадью 1200 м² – детали ЧП

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ленинградской области развернулась масштабная операция по ликвидации крупного возгорания, охватившего ангар в промышленной зоне.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ МЧС

Как сообщили в МЧС России, огонь распространился на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, однако данных о пострадавших пока нет.

Инцидент произошёл во Всеволожском районе, в деревне Лепсари, в промзоне под названием "Спутник", на пересечении четвёртой линии и пятого проезда. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя охватило цельнометаллический склад, используемый для хранения различных материалов. В ведомстве уточнили, что внутри ангара находились картон и бытовые отходы, что значительно осложняет процесс тушения из-за высокой пожарной нагрузки.

На данный момент на объекте работают пожарно-спасательные бригады, которые прилагают все усилия для локализации огня. Сведений о возможных жертвах или пострадавших в результате происшествия пока не поступало.

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