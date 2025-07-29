В Ленинградской области развернулась масштабная операция по ликвидации крупного возгорания, охватившего ангар в промышленной зоне.
Как сообщили в МЧС России, огонь распространился на площади в 1,2 тысячи квадратных метров, однако данных о пострадавших пока нет.
Инцидент произошёл во Всеволожском районе, в деревне Лепсари, в промзоне под названием "Спутник", на пересечении четвёртой линии и пятого проезда. Прибывшие на место спасатели установили, что пламя охватило цельнометаллический склад, используемый для хранения различных материалов. В ведомстве уточнили, что внутри ангара находились картон и бытовые отходы, что значительно осложняет процесс тушения из-за высокой пожарной нагрузки.
На данный момент на объекте работают пожарно-спасательные бригады, которые прилагают все усилия для локализации огня. Сведений о возможных жертвах или пострадавших в результате происшествия пока не поступало.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий — федеральное министерство, ведающее вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
"За последние два дня на Москве-реке прибыло воды против уровня более 4 аршин", — писала газета "Московский листок 29 июля 1902 года.