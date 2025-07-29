Задержан террорист-одиночка: кто стоял за нападением на банк в СПб

В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога банка

1:54 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Санкт-Петербурге начато расследование громкого инцидента, связанного с попыткой поджога в одном из банков.

Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Полицейские

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицированное как террористический акт.

По данным следствия, во вторник в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в Пушкине, неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя, который, предположительно, и совершил это преступление.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предварительно установлено, что задержанный действовал не по собственной инициативе, а по указанию неустановленных лиц, которые убедили его совершить этот поступок.

В свою очередь, пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу уточнила, что мужчина пришел в банк, имея при себе несколько бутылок с горючей жидкостью, известных как "коктейли Молотова". Однако его план провалился, так как устройства не сработали, что позволило избежать более серьезных последствий.

По данным системы 2ГИС, на указанном адресе находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург". Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления и личности тех, кто мог стоять за его организацией. Расследование находится на особом контроле, учитывая потенциальную угрозу подобных инцидентов для безопасности граждан.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России.

