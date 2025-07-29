Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Астрономы нашли в диске звезды Ориона молекулы, которые могут быть основой жизни
Экс-помощник Буша призвал Россию объявить о победе на Украине
Общественные организации Украины требуют вернуть прямые трансляции заседаний парламента
Украина столкнулась с ростом использования русского языка среди молодежи
Великобритания признает Палестину в сентябре при условии продолжения конфликта в Газе
Главпродукт официально перешёл под контроль России: детали сделки
Владимир Зеленский подписал закон о признании депортации украинцев из Польши
Пружинные и ППУ диваны: плюсы и минусы каждого типа наполнителя
Российские военные уничтожили секретный пункт управления ВСУ на Донбассе

Задержан террорист-одиночка: кто стоял за нападением на банк в СПб

В Петербурге возбуждено дело о теракте после попытки поджога банка
1:54
Происшествия

В Санкт-Петербурге начато расследование громкого инцидента, связанного с попыткой поджога в одном из банков.

Полицейские
Фото: commons.wikimedia.org by DonSimon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Полицейские

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по городу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, квалифицированное как террористический акт.

По данным следствия, во вторник в помещении финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре в Пушкине, неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы оперативно задержали подозреваемого — 27-летнего местного жителя, который, предположительно, и совершил это преступление.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предварительно установлено, что задержанный действовал не по собственной инициативе, а по указанию неустановленных лиц, которые убедили его совершить этот поступок.

В свою очередь, пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу уточнила, что мужчина пришел в банк, имея при себе несколько бутылок с горючей жидкостью, известных как "коктейли Молотова". Однако его план провалился, так как устройства не сработали, что позволило избежать более серьезных последствий.

По данным системы 2ГИС, на указанном адресе находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург". Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, включая мотивы преступления и личности тех, кто мог стоять за его организацией. Расследование находится на особом контроле, учитывая потенциальную угрозу подобных инцидентов для безопасности граждан.

Уточнения

Санкт-Петербу́рг — второй по численности населения город России. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
45 лет вместе: как авария закалила настоящую семейную любовь
Исследование Майкла Бар-Рона: древняя надпись на Синайском полуострове может подтвердить существование Моисея Игорь Буккер Баканов в США оказался благодаря Маску, но с российскими проектами Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров
Последние материалы
Дональд Трамп требует наказать певицу Бейонсе в рамках уголовного дела
Учёные обнаружили связь между загрязнением воздуха и развитием болезни Альцгеймера
Исследование показало, что увеличение мышечной массы всего на 2% поможет вам сжигать жир
Постепенное добавление овощей и фруктов улучшает баланс нутриентов в рационе
Эксперты объясняют, как использовать старые губки для ухода за растениями
Жёсткие диеты, отказ от углеводов и массаж не помогают похудеть — подтверждают исследования
Родители Яниса Тиммы требуют уголовного дела против Анны Седоковой: новые детали
Нежная мусака: пошаговый рецепт, который гарантирует идеальный результат каждый раз
Как убрать завитки и пушистость: 5 шагов к здоровым волосам
Тайвань делает ставку на старого монстра: зачем стране танки, провалившиеся в Украине?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.