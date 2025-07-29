Черняховск в шоке: как родители скрыли страшное преступление

Трагедия в Черняховске: мать обвиняют в смерти сына

1:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Черняховске разворачивается трагическая история, потрясшая весь регион.

Фото: flickr.com by Brian Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Молоток судьи

Мать двоих детей, проживающая в этом городе, оказалась в центре громкого уголовного дела, связанного с гибелью её семилетнего сына. Как сообщили РИА Новости в областном суде, Ленинградский районный суд Калининграда принял решение оставить женщину под стражей до 3 октября 2025 года.

По данным следствия, с сентября 2023 года по февраль 2025 года женщина и её 42-летний супруг в своём доме в Черняховске систематически подвергали двух её детей — 12-летнюю дочь и семилетнего сына — жестокому обращению. Детей били, лишали воды, запугивали и унижали, причиняя им физические и моральные страдания. В декабре 2024 года девочка получила травму руки от действий отчима, но мать, осознавая это, не обратилась за медицинской помощью, чтобы скрыть происшествие.

Самая трагичная страница этой истории произошла вечером 1 февраля 2025 года. По версии следствия, отчим избил мальчика, а мать, зная о тяжёлом состоянии сына, не вызвала врачей. Ребёнок был оставлен без помощи, что привело к его смерти. После этого супруги договорились скрыть преступление. Отчим вывез тело мальчика в болотистую местность в окрестностях города, а затем они сообщили в полицию о его "пропаже".

Следствие предъявило женщине обвинения в истязании детей, оставлении их в опасности и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. В отношении отчима также продолжается расследование по статье об убийстве. Завтра суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения для него.

Уточнения

Черняхо́вск — город в Калининградской области России, административный центр Черняховского района (муниципального округа).

