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Стреляли в спины мирным жителям: украинские солдаты наказаны в России

ВСУшники приговорены к длительным срокам за теракты и обстрелы мирных жителей РФ
2:06
Происшествия

В России завершился громкий судебный процесс, связанный с действиями трех украинских военнослужащих, которые незаконно проникли на территорию Курской области.

суд
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
суд

Суд признал их виновными в совершении террористических актов и приговорил к длительным срокам заключения. Об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета РФ.

По данным следствия, собранные Главным военным следственным управлением СК России доказательства оказались достаточными для вынесения обвинительного приговора старшему солдату 17-й отдельной танковой бригады Виталию Зинкевичу.

Его признали виновным в совершении теракта, подпадающего под определенные пункты Уголовного кодекса РФ. Аналогичные обвинения были предъявлены военнослужащему 47-й отдельной механизированной бригады Николаю Барабащуку, а также радиотелеграфисту 17-й танковой бригады Виталию Гонзе. Все трое были признаны виновными в организации террористических действий на территории Курской области.

Как установили следователи, обвиняемые незаконно пересекли границу региона, имея при себе оружие и боеприпасы, включая гранаты. Они заняли позиции в нескольких населенных пунктах, где открывали огонь как по российским военным, так и по мирным жителям. Кроме того, их действия препятствовали безопасной эвакуации гражданского населения из зоны боевых действий, что создало угрозу для жизни и здоровья людей.

Суд принял решение о наказании для каждого из обвиняемых.

Виталий Гонза получил самый строгий приговор — 16 лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима. Виталий Зинкевич и Николай Барабащук были приговорены к 15 годам заключения с аналогичными условиями отбывания наказания: первые три года в тюрьме, а затем в колонии строгого режима.

Уточнения

Ку́рская о́бласть — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — Курск.

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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