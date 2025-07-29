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Петербургский террорист с дымовой шашкой: банк Санкт-Петербурга стал полем боя

В Петербурге задержан мужчина, бросивший дымовую шашку в банк
2:13
Происшествия

В Санкт-Петербурге произошел необычный инцидент, который мог закончиться серьезными последствиями, но, к счастью, обошелся без жертв.

задержание, полиция
Фото: Wikimedia Commons by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet is licensed under Public domain
задержание, полиция

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города, который бросил дымовую шашку в помещение одного из банков в Пушкинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Инцидент произошел во вторник, когда в полицию поступило сообщение о том, что в офис финансового учреждения, расположенного на Октябрьском бульваре, 16, неизвестный мужчина закинул дымовую шашку. К счастью, никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал.

Полицейские, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали подозреваемого буквально по горячим следам.

Им оказался 27-летний местный житель. По предварительным данным, он действовал не по собственной инициативе, а по указанию неизвестных лиц, которые убедили его совершить этот поступок. Задержанного доставили в отделение полиции, где сейчас решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела, уточнили в главном управлении МВД.

Дополнительные подробности инцидента раскрыла пресс-служба Росгвардии по Северо-Западному округу в своем Telegram-канале. Оказалось, что мужчина пришел в банк не только с дымовой шашкой, но и с несколькими бутылками с зажигательной смесью, известной как "коктейль Молотова".

Однако его план провалился: при попытке поджечь одну из бутылок фитиль лишь задымился, но не воспламенился, из-за чего помещение быстро заполнилось дымом. Сотрудники охраны оперативно среагировали, нажав тревожную кнопку и применив огнетушитель, что позволило избежать более серьезных последствий.

Согласно информации из системы 2ГИС, на указанном адресе находится дополнительный офис банка "Санкт-Петербург". Этот случай вызвал широкий резонанс в городе, а правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего, включая мотивы и личности тех, кто мог стоять за этим преступлением.

Уточнения

"Коктейль Мо́лотова" — общее название простейших жидкостных зажигательных гранат (название Cocktail for Molotov имеет распространение в английском языке, в русский язык попало из английского в конце XX века). 

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Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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